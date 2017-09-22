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الشرق الأوسط

تركيا: مقتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها في إسطنبول

© أ ف ب | انعكاس لصورة امرأة تلوح بالعلمين التركي وعلم المعارضة السورية في إسطنبول في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/09/2017

عثرت الشرطة التركية، الخميس، على جثة عروبة بركات الناشطة السورية المعارضة (60 عاما) وابنتها الصحافية حلا بركات (22 عاما) في إسطنبول. ويعتبر البعض أن حادثة القتل مرتبطة بموقف المرأتين المعارض للنظام السوري.

أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء العثور على الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات مقتولتين في شقتهما في إسطنبول.

وعثرت الشرطة التركية على جثتي عروبة (60 عاما) وابنتها حلا (22 عاما)، مساء الخميس، بعد تلقيها بلاغا من أقرباء المرأتين القلقين إثر عدم تمكنهم من التواصل معهما.

وذكرت وكالة دوغان، أن جيران المرأتين اللتين كانتا تسكنان في منطقة أوسكودار على ضفة إسطنبول الآسيوية، أكدوا أن الضحيتين طعنتا في رقبتيهما.

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، أن المرأتين قُتلتا منذ بضعة أيام، فيما وجدت جثتيهما غارقتين بمساحيق التنظيف لتأخير انبعاث رائحة التحلل.

وأكدت شذى، شقيقة عروبة، مقتل الأخيرة وابنتها على فيس بوك ، فكتبت "اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في إسطنبول... ننعى أختنا المناضلة الشريدة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيرا في أرض غريبة... إنا لله وإنا اليه راجعون".

وأضافت: "الظلم يلاحقكم أيها الشرفاء في كل مكان... و عند الله لا يضيع الحق".

وعلق الناشط السوري رامي جراح على فيس بوك أن عائلة المرأتين تعتبر أن مقتلهما قد يكون مرتبطا بأنشطة عروبة المعارضة.

وكانت الصحافية حلا بركات تعمل في موقع "أورينت نيوز" الإخباري، وفي القناة الناطقة بالإنكليزية التابعة للتلفزيون الرسمي التركي "تي أر تي".

وذكرت تقارير لوسائل إعلام تركية، أن عروبة بركات كانت تجري تحقيقا عن مزاعم بوقوع أعمال تعذيب في سجون تديرها الحكومة السورية.

ومنذ بدء الحرب السورية في آذار/مارس 2011، لجأ حوالي ثلاثة ملايين سوري، عدد كبير من بينهم معارض للرئيس بشار الأسد، إلى تركيا.

وقال العديد من المعارضين والصحافيين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل.

وفي 2015، قتل صحافيان من مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا، في جنوب تركيا طعنا بالسكاكين.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 22/09/2017

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