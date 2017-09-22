توقيف مغربي في إسبانيا لارتباطه باعتداءي برشلونة

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة أن الحرس المدني أوقف مغربيا يشتبه بمساعدته منفذي الاعتداءين الدمويين اللذين ارتُكبا في آب/أغسطس الماضي في برشلونة و كامبريلس بمنطقة كاتالونيا عبر تحضير المتفجرات.

أوقف الحرس المدني مغربيا يشتبه بمساعدته منفذي هجومي كاتالونيا في آب/أغسطس عبر تحضير المتفجرات، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الموقوف المغربي البالغ 24 عاما والذي يعيش في إسبانيا، كانت لديه علاقات وثيقة مع عدة أعضاء من الخلية التي ارتكبت الاعتداءين، خصوصا الإمام عبد الباقي الساتي الذي يُعتبر المخطط في الخلية.

وأعار المشتبه به أوراقه الثبوتية إلى الخلية لشراء بيروكسيد الأوكسجين وهي مادة تستخدم في صنع مادة بيروكسيد الأسيتون (تي اي تي بي)، نوع من المتفجرات يستخدمه جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تبنى اعتداءي كاتالونيا.

وأفاد البيان أن التحقيق الأولي بيّن أن الموقوف أمّن سيارات للخلية من أجل نقل المواد.

وقُتل اثنان من أعضاء الخلية أحدهما الإمام الساتي بالانفجار الضخم الذي وقع عشية الاعتداءين في منزل في مدينة الكانار، جنوب كاتالونيا، حيث كانت الخلية تعمل على تصنيع متفجرات.

ونفذ الآخرون عمليتي دهس، الأولى في برشلونة في 17 آب/أغسطس، والثانية بعد ساعات في كامبريلس، وهي منتجع بحري كاتالوني. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الهجومين اللذين أسفرا عن مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 120 آخرين.

وقتلت الشرطة ستة إرهابيين ولا يزال اثنان، أحدهما نجا من انفجار الكانار، في التوقيف الاحتياطي بانتظار محاكمتهما في مدريد فيما أطلق سراح مشتبهين آخرين على أن يبقوا تحت المراقبة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/09/2017