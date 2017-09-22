الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

سوريا.. هل تنجح فرنسا في إنشاء "مجموعة اتصال" دولية؟

للمزيد

تكنوفيليا

تطبيقات ساعدت منكوبي الأعاصير!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تونس ...وتعاقب الحكومات؟

للمزيد

النقاش

العراق - كاتالونيا: الانفصال كيف و لماذا؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا.. اليمين المتطرف في مفترق طرق؟

للمزيد

تونس - باريس

حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ضيف برنامج باريس - تونس

للمزيد

حدث اليوم

العراق - إقليم كردستان: الاستفتاء في موعده؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الاتفاق النووي الإيراني: ماذا لو انسحبت واشنطن؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يصمد الاتفاق النووي الإيراني أمام دونالد ترامب؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

فرانس 24 بالإسبانية: قناة جديدة تسعى "لبناء جسور بينما يسعى آخرون لبناء جدران"

© فرانس 24

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/09/2017

"الحلم صار حقيقة! بهذه الكلمات أعلنت مديرة "فرانس ميديا موند" ماري-كريستين سراغوس الخميس في باريس خلال مؤتمر صحافي إطلاق موقع فرانس 24 باللغة الإسبانية، فيما سيكون بدء بث القناة في 26 أيلول/سبتمبر.

أعلنت مديرة "فرانس ميديا موند" ماري-كريستين سراغوس الخميس في إحدى قاعات متحف اللوفر بباريس خلال مؤتمر صحفي إطلاق الموقع الإلكتروني لقناة فرانس24 باللغة الإسبانية.

وأشار مدير فرانس 24 مارك صيقلي أن بث القناة التلفزيونية الجديدة سيكون في العاصمة الكولومبية بوغوتا حيث يتواجد فريق تحريرها وسيكون ذلك "يوم 26 أيلول/سبتمبر، عند السادسة مساء بتوقيت بوغوتا، أي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت باريس".

وأضاف صيقلي بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنكليزية) أن هذه قنوات فرانس 24 ستشارك في نقل هذا البث الأول كما ستحمل البرامج ألوان علم أمريكا اللاتينية كامل الأسبوع.

واستذكرت ماري-كريستين سراغوس قائلة إن قصة هذه القناة بدأت منذ عام "حبرا على ورق"، وأضافت: "لأن الإسبانية هي ثالث لغة مستخدمة في العالم". وأوضح المسؤولان أنهما قررا تأسيس هذه القناة في كولومبيا لأنه "البلد المركزي في القارة، الذي يقترب قانونها الاجتماعي من القانون الفرنسي".

كما شرحت سراغوس أن القناة الجديدة سترتكز على شبكة من 35 صحفيا من جنسيات مختلفة (الكولومبية والفنزويلية والأرجنتينية والإسبانية والفرنسية والإنكليزية) بالإضافة إلى عشرة مراسلين، فضلا عن المدير ألفارو وسيرا. وأضافت أنه "تم تدريبهم خلال الصائفة لمدة شهر لاستيعاب الخط التحريري للقناة".

من جانبه أشار صيقلي أنه وبميزانية قدرها 7,3 ملايين يورو لعام 2018، ستبث فرانس24 باللغة الإسبانية ست ساعات من البرامج اليومية (صباحا ومساء) مع نشرات إخبارية مدتها 15 دقيقة وبرامج خاصة بالقناة. وتابع أن قناة الأخبار المستمرة هذه تستهدف 6,5 ملايين أسرة في عشر بلدان في أمريكا اللاتينية وجنوبها، وتسعى "لبناء جسور بينما يسعى الآخرون لبناء جدران".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/09/2017

  • إعلام

    مهاجر نيوز: تجربة إعلامية أوروبية غير مسبوقة موجهة للمهاجرين

    للمزيد

  • هجرة

    هل تستخدم الرباط ورقة المهاجرين الأفارقة للضغط على بروكسل؟

    للمزيد

  • فرنسا

    فرانس24 تطلق موقعها الإلكتروني باللغة الإسبانية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي