فرانس 24 بالإسبانية: قناة جديدة تسعى "لبناء جسور بينما يسعى آخرون لبناء جدران"

"الحلم صار حقيقة! بهذه الكلمات أعلنت مديرة "فرانس ميديا موند" ماري-كريستين سراغوس الخميس في باريس خلال مؤتمر صحافي إطلاق موقع فرانس 24 باللغة الإسبانية، فيما سيكون بدء بث القناة في 26 أيلول/سبتمبر.

أعلنت مديرة "فرانس ميديا موند" ماري-كريستين سراغوس الخميس في إحدى قاعات متحف اللوفر بباريس خلال مؤتمر صحفي إطلاق الموقع الإلكتروني لقناة فرانس24 باللغة الإسبانية.

وأشار مدير فرانس 24 مارك صيقلي أن بث القناة التلفزيونية الجديدة سيكون في العاصمة الكولومبية بوغوتا حيث يتواجد فريق تحريرها وسيكون ذلك "يوم 26 أيلول/سبتمبر، عند السادسة مساء بتوقيت بوغوتا، أي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت باريس".

وأضاف صيقلي بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنكليزية) أن هذه قنوات فرانس 24 ستشارك في نقل هذا البث الأول كما ستحمل البرامج ألوان علم أمريكا اللاتينية كامل الأسبوع.

واستذكرت ماري-كريستين سراغوس قائلة إن قصة هذه القناة بدأت منذ عام "حبرا على ورق"، وأضافت: "لأن الإسبانية هي ثالث لغة مستخدمة في العالم". وأوضح المسؤولان أنهما قررا تأسيس هذه القناة في كولومبيا لأنه "البلد المركزي في القارة، الذي يقترب قانونها الاجتماعي من القانون الفرنسي".

كما شرحت سراغوس أن القناة الجديدة سترتكز على شبكة من 35 صحفيا من جنسيات مختلفة (الكولومبية والفنزويلية والأرجنتينية والإسبانية والفرنسية والإنكليزية) بالإضافة إلى عشرة مراسلين، فضلا عن المدير ألفارو وسيرا. وأضافت أنه "تم تدريبهم خلال الصائفة لمدة شهر لاستيعاب الخط التحريري للقناة".

من جانبه أشار صيقلي أنه وبميزانية قدرها 7,3 ملايين يورو لعام 2018، ستبث فرانس24 باللغة الإسبانية ست ساعات من البرامج اليومية (صباحا ومساء) مع نشرات إخبارية مدتها 15 دقيقة وبرامج خاصة بالقناة. وتابع أن قناة الأخبار المستمرة هذه تستهدف 6,5 ملايين أسرة في عشر بلدان في أمريكا اللاتينية وجنوبها، وتسعى "لبناء جسور بينما يسعى الآخرون لبناء جدران".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/09/2017