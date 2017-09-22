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الشرق الأوسط

مجلس الأمن الدولي يرفض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق

© أ ف ب/ أرشيف | أكراد يلوحون بالأعلام تأييدا للتصويت في استفتاء حول الاستقلال

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/09/2017

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه حيال "التأثيرات المزعزعة للاستقرار" التي قد تنجم عن استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق المزمع تنظيمه الاثنين المقبل. وأكد المجلس في بيان له، معارضته لإجراء الاستفتاء ودعا إلى إيجاد حلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي.

أبدى مجلس الأمن الدولي الخميس معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه الاثنين المقبل، محذرا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار. كما جدد تمسكه بـ"سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان الذي تجنب ذكر كلمة الاستقلال، أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه الاثنين المقبل "مقرر في وقت لا تزال فيه جارية العمليات ضد تنظيم ‘الدولة الاسلامية‘، والتي تؤدي القوات الكردية فيها دورا رئيسيا".

وحذر مجلس الأمن أيضا من أن إجراء الاستفتاء يهدد بـ"إعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ" إلى ديارهم.

وشدد البيان على أن "أعضاء المجلس يعبرون عن تمسكهم المستمر بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه". و"يدعون إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 22/09/2017

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