الصين تحظر بعض صادرات المنتجات النفطية لكوريا الشمالية امتثالا لقرار مجلس الأمن

أعلنت وزارة التجارة الصينية السبت إنها ستحد من صادراتها من المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية علاوة على واردات المنسوجات منها امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي. وكان مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع بفرض عقوبات جديدة بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأقوى في الثالث من أيلول/سبتمبر.

قالت الصين السبت إنها ستحظر صادرات بعض المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية علاوة على واردات المنسوجات من الدولة المنعزلة امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي.

جاء إعلان بكين في أسبوع شهد تصاعدا للتوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إذ تبادل قادة البلدين الإهانات.

وقالت وزارة التجارة في بيان على الإنترنت إن الصين ستقيد صادرات المنتجات النفطية المكررة اعتبارا من أول تشرين الأول/أكتوبر وستحظر صادرات المكثفات والغاز الطبيعي المسال على الفور.

وأضاف البيان أن واردات المنسوجات من كوريا الشمالية ستحظر على الفور أيضا.

وأقر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات جديدة بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأقوى في الثالث من أيلول/سبتمبر.

ودعت روسيا للهدوء يوم الجمعة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "بالمجنون". ووصف كيم الرئيس الأمريكي "بالمختل عقليا" بعد أن قال ترامب إن واشنطن ستدمر كوريا الشمالية تماما إذا هددت الولايات المتحدة أو حلفاءها.

ودعت الصين أيضا إلى الهدوء وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الياباني إن طوكيو ينبغي ألا تتخلى عن الحوار بشأن كوريا الشمالية.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 23/09/2017