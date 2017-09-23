الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة: كلمات واختلافات

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا: ميركل ... عهدة رابعة بلا مفاجأة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المركزي الأمريكي يبقي على الفائدة دون تغيير ويعتزم تقليص حيازته من الأصول

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

إصلاح قانون العمل الفرنسي.. تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين

للمزيد

وقفة مع الحدث

سوريا.. هل تنجح فرنسا في إنشاء "مجموعة اتصال" دولية؟

للمزيد

ضيف اليوم

أكراد سوريا يستعدون لإجراء انتخابات تاريخية في "رسالة" إلى دمشق وأنقرة

للمزيد

ثقافة

بينالي التصوير العربي في باريس.. نظرة عربية على تطورات المنطقة

للمزيد

تكنوفيليا

تطبيقات ساعدت منكوبي الأعاصير!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تونس ...وتعاقب الحكومات؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

بنغلادش تؤكد توقف تدفق اللاجئين الروهينغا من بورما بعد شهر من اندلاع أعمال العنف

© أ ف ب | المفوض السامي للاجئين فيليبو غراندي أثناء زيارته مخيما للروهينغا ببنغلادش في 23 سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/09/2017

قال مسؤول في حرس الحدود ببنغلادش السبت أن تدفق اللاجئين الروهينغا توقف تقريبا، بحيث "لم يسجل حرس الحدود وصول أشخاص في الأيام الأخيرة". وأعلنت الأمم المتحدة أن "التدفق تراجع" مقدرة أن 429 ألفا من الروهينغا عبروا الحدود إثر حملة القمع التي بدأها الجيش في ولاية راخين غربي بورما منذ نحو شهر.

قال مسؤولون في بنغلادش السبت أن تدفق اللاجئين الروهينغا توقف تقريبا بعد نحو شهر من اندلاع أعمال العنف في بورما التي أدت إلى تهجير نحو 430 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة.

قال عريف الإسلام المسؤول في حرس الحدود ببنغلادش "لم يسجل حرس الحدود وصول أفراد من الروهينغا في الأيام الأخيرة. الموجة انتهت".

وأضاف زميله منصور الحسن خان "لم يعبر أي من أفراد الروهينغا الحدود في هذه الأيام الأخيرة".

وقالت الأمم المتحدة أيضا أن "التدفق تراجع" مقدرة أن 429 ألفا من الروهينغا عبروا الحدود إثر حملة القمع التي بدأها جيش بورما في ولاية راخين غرب بورما في 25 آب/أغسطس.

ولم تقدم بنغلادش ولا الأمم المتحدة تفسيرا لتراجع عدد اللاجئين.

في الأثناء تتواصل الاضطرابات السبت في راخين حيث حمل قائد جيش بورما ناشطين روهينغا مسؤولية انفجار في مسجد.

واتهمت منظمة حقوقية جيش بورما بالتسبب في حرائق بالمنطقة لمنع عودة الروهينغا اللاجئين.

وتحدث هذه الاضطرابات في وقت أكدت فيه الزعيمة البورمية أونغ شي الثلاثاء أنه لم تقع معارك منذ 5 أيلول/سبتمبر وأن عملية الجيش انتهت.

وأدت حملة الجيش التي بدأت في 25 آب/أغسطس بعد هجمات لمسلحين روهينغا، إلى عملية تهجير وصفتها الأمم المتحدة بأنها عملية "تطهير عرقي" في وقت يعامل فيه الروهينغا (1,1 مليون نسمة) المحرومون من الجنسية في بورما على أنهم أجانب في بلد يدين 90 بالمئة من سكانه بالبوذية.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/09/2017

  • بنغلادش

    يوميات موفدة فرانس24 إلى بنغلادش: بورما أمامك.. و"الناف" بلا مهاجرين!

    للمزيد

  • بنغلادش

    يوميات موفدة فرانس24 إلى مخيمات لجوء الروهينغا: ولادة في غابة

    للمزيد

  • بنغلادش

    بورما - يوميات موفدة فرانس24: "أونغ سان سو تشي" أضاعت الفرصة الأخيرة!

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي