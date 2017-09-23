قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على معمل كونوكو للغاز قرب دير الزور

أكد المصدر السوري لحقوق الإنسان ما جاء في بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري، من تمكن هذين الفصيلين من السيطرة على معمل كونوكو لمعالجة الغاز في دير الزور شرق سوريا، بعد أن طردا مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" منه.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري السبت، أنهما تمكنا من طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من معمل غاز "كونوكو" في محافظة دير الزور في شرق البلاد.

وكان معمل "كونوكو" قبل بدء الحرب السورية، أهم معمل لمعالجة الغاز في البلاد تبلغ قدرته 13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم الواحد، بحسب الموقع الاقتصادي الإلكتروني "سيريا ريبورت".

وسقط المعمل في أيدي الفصائل المعارضة عام 2012 قبل أن يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014.

وجاء في بيان صدر بعد ظهر السبت "تمكنت قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري اليوم السبت 23 أيلول/سبتمبر 2017، من السيطرة على معمل غاز كونوكو شمال محافظة دير الزور، بعد اشتباكات مع تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ دامت يومين".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان السيطرة على المعمل وعلى الحقل المجاور له. لكن بيان قوات سوريا الديمقراطية لم يؤكد المعلومة الأخيرة.

وتضم دير الزور مخزون المحروقات الأكبر في سوريا. وسقط المعمل في أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" في إطار هجومه الواسع الذي سمح له بالسيطرة على مساحات واسعة من سوريا والعراق في 2014.

وتشهد دير الزور، آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، هجومين منفصلين ضد التنظيم، الأول يقوده النظام السوري وحلفاؤه الروس والثاني تشنه قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي، بدعم جوي من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأضاف البيان "جاءت سيطرة مجلس دير الزور العسكري وقوات سوريا الديمقراطية على المعمل بعد تقدمهما من المحور الشمالي الغربي للحقل عبر بادية قرية خشام الشمالية".

وأشار إلى ان "خسائر تنظيم ’داعش‘ بلغت أكثر 65 قتيلا بينهم عناصر أجنبية بالإضافة لتسليم أكثر من 100 عنصر وعائلة في التنظيم أنفسهم لقيادة قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري في المنطقة".

وأوضح أن القوات المذكورة "تقوم بتمشيط المعمل والنقاط المحيطة به وملاحقة عناصر تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ الهاربين من المعمل باتجاه بلدة خشام".

وكان معمل "كونوكو" الذي أنشئ في 2001 مشروعا مشتركا بين الشركتين الأمريكية "كونوكو فيليبس" والفرنسية "توتال" قبل انسحاب الأمريكيين في 2005 وانتقال إدارة المعمل إلى النظام السوري.

وأمن تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال سيطرته على حقول الغاز والنفط خصوصا في شرق سوريا، عائدات مهمة، قبل أن تصبح هذه الحقول أهدافا لضربات التحالف الدولي الجوية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/09/2017