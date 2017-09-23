البنتاغون: قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية

أصدرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت بيانا قالت فيه إن القاذفات أمريكية حلقت قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، واعتبرت أن "هذه المهمة دليل على العزم الأمريكي، ورسالة واضحة مفادها أن لدى الرئيس العديد من الخيارات العسكرية لإلحاق الهزيمة بأي تهديد كان".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت أن قاذفات أمريكية حلقت قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية بهدف توجيه "رسالة واضحة" إلى بيونغ يانغ التي تثير استفزازاتها غضب الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان "أنه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أمريكية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل بها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية".

وأضافت وايت أن "هذه المهمة دليل على العزم الأمريكي، ورسالة واضحة مفادها أن لدى الرئيس العديد من الخيارات العسكرية لإلحاق الهزيمة بأي تهديد كان".

وتابعت "أننا مستعدون لاستخدام مجموعة كاملة من القدرات العسكرية للدفاع عن الوطن الأمريكي وحلفائنا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/09/2017