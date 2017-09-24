ترامب يتهم الرياضيين بأنهم "عار" على الولايات المتحدة بسبب معارضتهم لإدارته

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياضيين بأنهم "عار" على الولايات المتحدة بسبب معارضتهم للإدارة الأمريكية الجديدة. وبدأ السجال بعد إعراب عدد من لاعبي غولدن ستايت ووريرز، حامل لقب الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، عن ترددهم بحضور حفل الاستقبال الذي يقام في البيت الأبيض مما دفع ترامب لسحب الدعوة التي لم توجه بعد.

بعد انتقادات شديدة للنخب السياسية في واشنطن ومشاهير السينما في هوليوود، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرياضيين الذين يتهمهم بأنهم "عار" على الولايات المتحدة من خلال معارضتهم للإدارة الأمريكية الجديدة.

وسحب ترامب السبت دعوته لفريق غولدن ستايت ووريرز، حامل لقب الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، لزيارة البيت الأبيض، بعد إعراب عدد من لاعبي الفريق عن ترددهم بحضور حفل الاستقبال.

وكتب ترامب "الذهاب إلى البيت الأبيض يعد شرفا عظيما للفريق الفائز بالبطولة. ستيفن كوري متردد، وبالتالي سحبت الدعوة!".

سحب الرئيس الأمريكي الدعوة لفريق غولدن ستايت ووريرز Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

وكان كوري قال لشبكة "إي إس بي إن" الجمعة أن فريق غولدن ستايت ووريرز يمكن أن يدلي بـ"بيان" حول رفض الحضور إلى البيت الأبيض، في زيارة تقليدية تعود إلى عقود من الزمن.

وحدد ترامب في حسابه على موقع تويتر نجم ووريرز ستيفن كوري الذي قال الجمعة أنه سيصوت ضد زيارة البيت الأبيض في حال أي مناقشة ضمن الفريق.

وقال كوري "بالطبع لا نريد التسرع في اتخاذ قرار حول فهم حجم معنى هذا الأمر. لدينا فرصة لإرسال بيان نأمل في أن يشجع على الوحدة ويساعدنا على فهم ماذا يعني أن نكون أمريكيين".

وفي وقت لاحق، قال كوري في يوم ووريرز الإعلامي "لا أريد الذهاب"، علما بأن البيت الأبيض لم يحدد بعد موعدا للزيارة.

ليبرون جيمس يدعم كوري

ولم يكن كوري وحيدا في موقفه، وتلقى دعما لا لبس فيه من "الملك" ليبرون جيمس، الذي حل وصيفا مع فريقه كليفلاند كافالييرز.

وقال جيمس ردا على تغريدة ترامب "الذهاب إلى البيت الأبيض كان شرفا قبل أن تصبح أنت فيه".

ليبرون جيمس نجم فريق كليفلاند كافالييرز يرد على سحب الرئيس الأمريكي الدعوة لفريق غولدن ستايت ووريرز U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

بدورها، غردت نقابة اللاعبين عبر تويتر "ستيفن: اعتبر هذا الإلغاء (للزيارة) وساما شرفيا".

وانضم درايموند غرين، زميل كوري في فريق ووريرز، إلى قائمة المنتقدين للرئيس الأمريكي، وغرد بدوره قائلا "لا زلت أسأل نفسي كيف يحكم هذا الصبي البلاد".

وكان لاعبو ووريرز الأكثر صراحة ضد إدارة ترامب منذ تتويجهم باللقب الثاني في ثلاثة مواسم، في حزيران/يونيو الماضي.

وقال نجم الفريق الآخر، كيفن دورانت، الشهر الماضي أنه سيقاطع بحال دعي الفريق إلى البيت الأبيض، متهما ترامب بتصعيد التوترات العرقية في الولايات المتحدة.

ليبرون جيمس نجم فريق كليفلاند كافالييرز يرد على سحب الرئيس الأمريكي الدعوة لفريق غولدن ستايت ووريرز 2 "It’s not about dividing. We as American people need to come together even stronger.” — @KingJames responds to @realDonaldTrump’s comments. pic.twitter.com/UHpzXpb42K UNINTERRUPTED (@uninterrupted) September 23, 2017

وقال لشبكة "إي إس بي إن": "لا أحترم الشخص الذي يشغل هذا المنصب الآن... لا أتفق مع ما يوافقه، لذا سيكون صوتي مسموعا بعدم القيام بذلك".

واعتبر دورانت أن اللاعبين لم يهضموا كلام الرئيس ترامب الذي ساوى بين العنصريين البيض المتشددين والمناهضين للفاشية في أعمال العنف التي شهدتها تشارلوتسفيل (شرق) حيث دهس أحد مؤيدي النازية الجديدة بسيارته سيدة مشاركة في مسيرة مناهضة.

وتعرض ترامب لانتقادات على نطاق واسع حين ساوى بين الطرفين في المسؤولية عن العنف، وانحدرت شعبيته بعد ذلك بحسب الاستطلاعات إلى أدنى مستوى خلال الاشهر السبعة له في البيت الأبيض.

عدم الاحترام

حمل الرئيس ترامب الجمعة على بطولة كرة القدم الأمريكية، داعيا إلى "طرد" اللاعبين الذين "لا يحترمون" العلم الأمريكي.

الرئيس الأمريكي يدعو إلى "طرد" اللاعبين الذين "لا يحترمون" العلم الأمريكي ...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

ودون أن يسميه، كان ترامب يقصد النجم السابق في نادي سان فرانسيسكو فورتي ناينترز كولن كابرنيك الذي ركع في آب/أغسطس 2016 خلال عزف النشيد الأمريكي احتجاجا على قتل عدد من السود من قبل رجال الشرطة البيض.

ولا يدافع كابرنيك (29 عاما) عن ألوان أي ناد منذ انتهاء عقده في آذار/مارس الماضي.

وقال ترامب في خطاب ألقاه الجمعة في الاباما (جنوب) "ألا ترغبون برؤية أحد مالكي الفريق يقول عندما يفقد أحدهم الاحترام لعلمنا--، يقول: أخرج لي ابن العاهرة من الملعب. لقد طرد. نعم لقد طرد".

وردت تيريزا، والدة كابرنيك بالتبني، في تغريدة على تويتر "بإمكانك أن تتصور أن ذلك يجعلني عاهرة فخورة...".

وأسف مدير البطولة روجر غوديل في بيان لـ "التعليقات ذات الطابع الانقسامي" للرئيس الأمريكي التي "تبرهن على عدم احترام للبطولة".

لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس ترامب من متابعة الجدل على تويتر، وقال "إذا كان لاعب يريد أن يتمتع بميزة الحصول على ملايين الدولارات في كرة القدم الأمريكية أو أي بطولة أخرى، فعليه قبل كل شيء ألا يفقد احترامه لعلمنا الكبير وأن يبقى واقفا خلال عزف النشيد الوطني. وإلا ستطردون جميعا، وعليكم إيجاد شيء آخر للقيام به".

ورد ترامب على روجر غوديل "قل لهم أن يقفوا"، واتهمه "بمحاولة تبرير عدم الاحترام الكامل لبعض اللاعبين تجاه بلدهم".

وأثارت هذه العبارات انتقادات شديدة من قبل بعض لاعبي هذه الرياضة، وقال بيشوب سانكي نجم فريق مينيسوتا فايكنغز على تويتر "إنه لعار كبير عندما يصف رئيس الولايات المتحدة مواطنيه بـ 'أولاد العاهرة'."

نجم فريق أوكلاند أتلتيكس وأفضل لاعب في رياضة البيسبول، بروس ماكسويل يركع خلال عزف النشيد الأمريكي Tonight, Oakland A's Bruce Maxwell has become the first MLB player to take a knee during the national anthem. ✊️



📷: SF Chronicle pic.twitter.com/lElsKjZ7YD Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) September 24, 2017

وكان ترامب استقبل في البيت الأبيض في نيسان/أبريل فريق نيو اينغلاند باتريوتس الفائز بالسوبر بول (نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية)، لكن من دون نجمه طوم برادي "لأسباب عائيلة" وبعض اللاعبين الآخرين الذين لمحوا إلى خلافات في السياسة مع الرئيس.

وانتشرت العدوى إلى احدى الرياضات المهمة جدا في الولايات المتحدة فركع، خلال عزف النشيد الأمريكي، نجم فريق أوكلاند أتلتيكس وأفضل لاعب في رياضة البيسبول، بروس ماكسويل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/09/2017