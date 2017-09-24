بارزاني يؤكد إقامة الاستفتاء على استقلال كردستان العراق والعبادي يرفض

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأحد خلال مؤتمر صحفي إن الإقليم ماض قدما في تنظيم الاستفتاء على الاستقلال، الذي يواجه رفضا عراقيا وإقليميا، بعد فشل الشراكة مع بغداد. وردا على ذلك قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد ترفض التعامل مع الاستفتاء ونتائجه.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأحد أن الشراكة مع بغداد قد "فشلت"، وأن الأكراد سيمضون قدما في الاستفتاء على الاستقلال غدا الاثنين.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل إن "الشراكة مع بغداد قد فشلت ولن نكررها. لقد توصلنا إلى اقتناع بأن الاستقلال سيتيح عدم تكرار مآسي الماضي".

وتابع "لن نعود مطلقا إلى شراكة فاشلة" مع بغداد مضيفا أن العراق أصبح "دولة دينية طائفية" وليس دولة ديمقراطية كان من المفترض إقامتها بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003.

وأضاف أن "الاستفتاء هو الخطوة الأولى ليعبّر كردستان عن رأيه، ثم تبدأ عملية طويلة".

وأوضح أن "الاستفتاء ليس لتحديد الحدود أو فرض الأمر الواقع. نريد التحاور مع بغداد لحل المشاكل والحوار قد يستمر عاما أو عامين".

بارزاني: الاستفتاء ليس لترسيم الحدود

ودعا بارزاني خلال المؤتمر الأكراد إلى التصويت وقال "أطلب من جميع الأكراد التصويت بسلام اعتبار من غد" الاثنين.

ورفض بارزاني مخاوف جارتي العراق القويتين، إيران وتركيا، من أن الاستفتاء سيزعزع استقرار المنطقة وتعهد باحترام القوانين الخاصة بالحدود الدولية وبعدم السعي لإعادة رسم حدود جديدة للإقليم.

واستطرد "بالاستقلال فقط يمكننا مكافأة أمهات الشهداء" مذكرا المجتمع الدولي بالدور الذي لعبه الأكراد في الحرب ضد الدولة الإسلامية. وتابع "من خلال الاستقلال فقط يمكننا تأمين مستقبلنا".

وتمثل محافظة كركوك كما هي حال مناطق في محافظتي نينوى وديالى، مناطق متنازعا عليها بين إقليم كردستان والحكومة العراقية المركزية.

العبادي يرفض التعامل مع الاستفتاء ونتائجه

وردا على مواقف بارزاني، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد أن الحكومة "لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه"، متعهدا بـ"اتخاذ خطوات لحفظ وحدة البلاد".

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يرفض التعامل مع الاستفتاء على استقلال كردستان ونتائجه

وقال العبادي في خطاب للشعب العراقي إن "التفرد بقرار يمس وحدة العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة (...) هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين، ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 24/09/2017