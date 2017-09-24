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الشرق الأوسط

مصر: السجن المؤبد لاثنين من المتهمين في تدافع دام خلال مباراة لكرة القدم

© أ ف ب /أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/09/2017

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على اثنين من المتهمين في أحداث تدافع شهدها ملعب الدفاع الجوي لكرة القدم قبل مباراة بين الزمالك وإنبي في الدوري المصري عام 2015، بينما برأت اثنين آخرين.

قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد لاثنين من 16 متهما في أحداث عنف أدت إلى مقتل 19 شخصا إثر تدافع أمام ملعب لكرة القدم في شباط/فبراير 2015.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة كذلك أحكاما بسجن 12 من المتهمين من سنتين إلى عشر سنوات. كما برأت المحكمة اثنين من المتهمين. وعقوبة المؤبد في مصر هي السجن 25 عاما.

ولقي 19 شخصا من مشجعي فريق الزمالك حتفهم عندما حاولت الشرطة منع مجموعة منهم من دخول مباراة فريقهم ضد فريق إنبي، فأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى تدافع الناس في مدخل ضيق لملعب الدفاع الجوي لكرة القدم في القاهرة.

واتهمت النيابة العامة هؤلاء بتلقي تمويل من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "منظمة إرهابية" عام 2013 و"بجرائم البلطجة المقترنة بالقتل العمد وتخريب المباني والمنشآت العامة".

وكانت مباراة الزمالك وإنبي إحدى أولى مباريات بطولة الدرجة الأولى التي تفتح أمام الجمهور للمرة الأولى منذ 2012 عندما فرضت السلطات منعا كاملا لحضور المباريات في أعقاب أعمال عنف دامية تسببت في مقتل أكثر من 70 مشجعا في ملعب كرة قدم ببورسعيد.

وتمنع الحكومة حتى الآن حضور مباريات بطولة الدرجة الأولى، وتقتصر الحضور على المسابقات الدولية والإقليمية فقط.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/09/2017

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