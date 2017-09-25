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أوروبا

ألمان يتظاهرون ضد فوز حزب "البديل لألمانيا" ويهتفون "لا للنازيين"

© أ ف ب | تظاهرات في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على فوز حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد بعشرات المقاعد في البرلمان

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/09/2017

تظاهر الألمان في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على فوز حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد بعشرات المقاعد في البرلمان في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد. وحزب "البديل لألمانيا" هو أول حزب قومي يفوز بمثل هذا العدد من المقاعد في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

خرج متظاهرون في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على فوز حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد والمعادي للهجرة بعشرات المقاعد في البرلمان، وهو أول حزب قومي يفوز بمثل هذا العدد من المقاعد في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتجمع مئات الأشخاص قرب أحد النوادي في وسط برلين حيث كان أنصار حزب البديل يحتفلون بانتصارهم، وردد المتظاهرون هتافات "كل برلين تكره حزب البديل" و"لا للنازيين".

وقال ماتياس إنه انضم إلى المتظاهرين تلبية لدعوة نشرت على "فيس بوك"، معتبرا أنه "من المهم إظهار أنه من غير المقبول لحزب كهذا هنا في ألمانيا أن يدخل البرلمان".

وأضاف إن أكبر حزبين في ألمانيا، وهما الاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي، "يجب أن يفكرا مليا كيف يمكن أن يصوت الكثير من الناس لسياسيين عنصريين كهؤلاء".

وأغلق رجال الشرطة مدخل النادي واعتقلوا العديد من الأشخاص بعد حصول "حوادث صغيرة"، حسب متحدثة باسم الشرطة.

كما خرجت تظاهرات أصغر في مدن ألمانية أخرى، منها كولونيا وهامبورغ، حيث سار المتظاهرون نحو مقر الحزب في المدينة إضافة إلى فرانكفورت.

وكانت النتيجة التاريخية التي حققها حزب البديل لألمانيا اليميني القومي الشعبوي المتشدد بحصده 13% من الأصوات وتحقيقه المركز الثالث بنحو تسعين نائبا، قد عكرت كثيرا فرحة ميركل والمحافظين بالبقاء في السلطة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها هذا الحزب الذي تأسس قبل أربع سنوات إلى البرلمان، وهو معروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام والاتحاد الأوروبي.

وبعدما فشل في دخول مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة عام 2013، فإنه اليوم يتفوق على اليسار الراديكالي  -دي لينكي- (9%) وعلى الليبراليين (نحو 10%) وعلى الخضر (نحو 9%).

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/09/2017

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