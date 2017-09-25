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أوروبا

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به رابعا في تفجير مترو لندن

© أ ف ب- أرشيف | سيارة للشرطة البريطانية يعتقد أن بداخلها أحمد حسن المتهم الرئيسي بتفجير مترو لندن، 22 أيلول/سبتمبر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/09/2017

أوقفت عناصر مقاومة الإرهاب البريطانية في ويلز شابا يبلغ من العمر عشرين عاما في إطار التحقيق في تفجير داخل قطار بمحطة بارسونز غرين جنوب لندن والذي خلف 30 جريحا. ليرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى أربعة.

ألقت الشرطة البريطانية الاثنين القبض على شاب يبلغ عشرين عاما في ويلز يشتبه بأنه على علاقة بتفجير مترو لندن هذا الشهر، ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى أربعة.

وأوقف رجال وحدة مكافحة الإرهاب الشاب قبل الفجر في مدينة كارديف عاصمة ويلز، وتم اقتياده إلى مركز للشرطة في لندن لاستجوابه. ولم تعلن الشرطة اسم المشتبه به، لكن قالت أن توقيفه كان بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

والجمعة تم توجيه تهمة الشروع بالقتل واستخدام متفجرات الى أحمد حسن (18 عاما) الموقوف في هذه القضية. واعتقل رجلان آخران يبلغان 25 و30 عاما في مدينة نيوبورت في ويلز الأسبوع الماضي للاشتباه أيضا بعلاقتهما بالتفجير، والتحقيق معهما لا يزال مستمرا.

وكان انفجار قنبلة محلية الصنع داخل قطار في محطة بارسونز غرين في جنوب غرب العاصمة البريطانية خلال ساعة الذروة صباحا أدى إلى جرح 30 شخصا، بعضهم نتيجة التدافع. وهذا الاعتداء هو الخامس خلال ستة أشهر في لندن، وبلغت حصيلة الضحايا جراء هذه الاعتداءات المتوالية 35 شخصا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/09/2017

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