العراق : إقبال كبير على الاستفتاء في إقليم كردستان وإعلان حظر التجول في كركوك

أعلنت مصادر في شرطة إقليم كردستان العراق الاثنين حظر التجول في كامل مدينة كركوك بهدف" ضبط الأمن، بأمر من المحافظ وقائد الشرطة، وذلك إثر الاستفتاء حول استقلال الإقليم والذي شهد إقبالا كبيرا حيث بلغت نسبته 76 بالمئة بحسب تلفزيون "رووداو" ومقره أربيل. وأضاف التلفزيون أن عملية التصويت لا تزال مستمرة في عدة بلدات ومدن بالمناطق الخاضعة للأكراد في شمال العراق.

قال تلفزيون "رووداو"، والذي مقره في أربيل، نقلا عن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء إن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء على استقلال كردستان العراق وصلت إلى 76 بالمئة في الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) قبل ساعة من الموعد المحدد من البداية لإغلاق مراكز الاقتراع. وكان من المفترض أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء لكن تلفزيون "رووداو" قال إن التصويت لا يزال جاريا في عدة بلدات ومدن بالمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق حيث ما زال المواطنون يقفون في طوابير.

وكانت السلطات المحلية قد فرضت في محافظة كركوك حظر تجول شامل يستمر حتى إشعار آخر، في عموم مدينة كركوك بهدف فرض الأمن وحماية المدنيين، وفقا لمصدر في الشرطة فيما ينظم إقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال. وقال العقيد إفراسيو قادر من شرطة كركوك لوكالة الأنباء الفرنسية "تم فرض حظر تجول شامل في مدينة كركوك بهدف ضبط الأمن، بأمر من المحافظ وقائد الشرطة".

وانتهت عملية الاقتراع حول استقلال إقليم كردستان العراق الاثنين في استفتاء تاريخي يريد من خلاله الأكراد فتح باب التفاوض من أجل إقامة دولة يناضلون من أجلها منذ قرن تقريبا، لكنه يهدد باندلاع صراع إثر مطالبة البرلمان العراقي لحكومة البلاد بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها .

ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، إربيل والسليمانية ودهوك، كما في مناطق متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية، مثل كركوك وخانقين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/09/2017