مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الاثنين في استفتاء تاريخي يصوت فيه أكراد العراق على استقلال إقليمهم. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا نجم عن استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال أي تهديد للأمن القومي التركي، كما حثت رعاياها على مغادرة الإقليم.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباح الاثنين، في استفتاء تاريخي يصوت فيه أكراد العراق على استقلال إقليمهم وإنشاء دولة كافحوا من أجلها منذ قرن تقريبا.

وفي مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، توافد المصوتون منذ ساعات الصباح الأولى ووقفوا في طابور عند أحد مراكز التصويت.

ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، كما في مناطق متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية بينها خانقين في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.

وقال ديار أبو بكر (33 عاما) وهو ينتظر منذ أكثر من نصف ساعة عند مركز اقتراع في أربيل "جئت مبكرا كي أكون أول شخص يصوت بنعم للدولة الكردية" مؤكدا أنه "يوم عيد لنا".

وقام المقترعون بذبح عجل أمام أحد مراكز الاستفتاء الرئيسية بوسط أربيل، تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

عمار حميداوي موفد فرانس 24 إلى أربيل

وفي السليمانية، ثاني مدن الإقليم، توافد المصوتون إلى مركز كانيسكان في شرق المدينة وقال ديار عمر (40 عاما) العامل في القطاع الخاص، وهو يرتدي الزي الكردي وكان أول مصوت في المركز، "سننال استقلالنا عن طريق صناديق الاقتراع" مضيفا "إنني فرحان، هذه أول مرة في حياتي ارى أستفتاء للاستقلال".

وفي مدينة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها بين الأكراد وحكومة بغداد المركزية، علا التكبير في مساجد المدينة للدعوة إلى التصويت، وكأنه يوم عيد.

وقالت ابتسام محمد عند أحد مراكز الاقتراع "صوت بكل شرف. لو كان لدي 20 إصبعا لكنت صوتت بالأصابع العشرين من أجل دولتي".

والحال ذاته في خانقين إحدى المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، حيث توافد المقترعون إلى مركز الاقتراع داخل مدرسة.

كانت أم علي الثلاثينية أول من صوت وقالت "الاستفتاء سيحدد مصيري ومصير أطفالي، لا نريد الإنفصال ولكننا نريد معرفة مصيرنا".

وأضافت "لا نريد عنفا ولا حروب نريد معرفة مصيرنا، نأمل أن تؤيدنا الدول التي عارضت الاسفتاء".

كردي عراقي يرفع أصبعه الملطخ بالحبر بعد التصويت في الاستفتاء حول استقلال كردستان العراق في 25 أيلول/سبتمبر 2017. © أ ف ب

غير أن الاستفتاء الذي دعا إليه الزعيم الكردي مسعود بارزاني يشكل رهانا محفوفا بالمخاطر، وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي بوضوح أنه سيتخذ "الخطوات الضرورية" للحفاظ على وحدة البلاد.

الموقف التركي

من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا أدى استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال إلى تهديد للأمن القومي التركي.

وفي بيان مكتوب، قالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة، وأضافت إن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.

وفي تحذير منفصل، قالت الوزارة إنها تحث بشدة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية على المغادرة في أقرب وقت ممكن عدا عن الضرورة القصوى.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 25/09/2017