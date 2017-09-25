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أمريكا

الولايات المتحدة: مرسوم جديد حول الهجرة يشمل كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/09/2017

أعلن البيت الأبيض الأحد إضافة كل من كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الأمريكي الخاص بالهجرة، وذلك لوجود قصورأمني فيها. في المقابل، تمت إزالة السودان من تلك اللائحة. وكان المرسوم في نسخته السابقة يحد من دخول رعايا السودان وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

أضيفت كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الأمريكي الخاص بالهجرة، وذلك بسبب وجود قصور أمني في تلك البلدان فضلا عن وجود نقص في التعاون، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

في المقابل، أزيل السودان من لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الأمريكي الجديد. وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة  يحد من دخول رعايا السودان و إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

أما المرسوم الجديد، فيحد من دخول رعايا كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم حسب كل دولة. ويحظر المرسوم على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأمريكية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "عددا قليلا من البلدان من أصل نحو 200 بلد تم تقييمهم يبقى حتى الساعة غير مرض في مسائل (...) بروتوكولات وإجراءات تبادل المعلومات. في بعض الحالات، يوجد في هذه البلدان انتشار كبير للإرهاب على أراضيها".

وسيدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب بهذا الخصوص قد أثار في كانون الثاني/يناير احتجاجات كبيرة وفوضى في نقاط الحدود، إضافة إلى سيل من الدعاوى القضائية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/09/2017

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