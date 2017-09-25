كرة القدم - دوري أبطال أفريقيا: أربعة أندية شمال أفريقية تتنافس للفوز باللقب خلفا لصنداونز

ستتنافس أربعة أندية شمال أفريقية هي الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي واتحاد الجزائر للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم خلفا لصنداونز الجنوب أفريقي، وذلك إثر تأهلها السبت والأحد إلى الدور نصف النهائي. ويواجه الأهلي النجم الساحلي فيما يلعب الوداد أمام اتحاد الجزائر.

الأهلي المصري أمام النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي أمام اتحاد الجزائر، هذا هو عنوان نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وتقام مباراتا الذهاب في 30 أيلول/سبتمبر في الجزائر وسوسة على التوالي، والإياب في 21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الدار البيضاء والإسكندرية.

وقد حجز النجم الساحلي البطاقة الأخيرة إثر فوزه على أهلي طرابلس الليبي 2-صفر الأحد في سوسة في إياب الدور ربع النهائي، بعدما تعادل الفريقان سلبا ذهابا على ملعب برج العرب في الإسكندرية قبل أسبوع.

ولحق التونسيون بالوداد بطل 1992 واتحاد (الجزائر) العاصمة وصيف بطل 2015 والأهلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8).

وقد توج النجم الساحلي باللقب في 2007 على حساب الأهلي بالذات عندما تعادلا سلبا في سوسة وفاز الفريق التونسي 3-1 ايابا في القاهرة.

من جانبهما، تعادل اتحاد العاصمة مع ضيفه فيروفيارو الموزمبيقي صفر-صفر إيابا بعد تعادلهما ذهابا 1-1، بينما احتاج الوداد البيضاوي إلى ركلات الترجيح لتجريد صنداونز الجنوب أفريقي من اللقب بعد أن فاز عليه إيابا 1-صفر.

أما الأهلي، فقلب تعادله ذهابا وعاد بفوز ثمين وندي من أرض الترجي التونسي 2-1 بعد أن سجل التعادل ذهابا على أرضه 2-2 في الإسكندرية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/09/2017