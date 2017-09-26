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آسيا

سول تدعو واشنطن للتهدئة إثر تصاعد التوتر مع بيونغ يانغ

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2017

دعت سول على لسان وزيرة خارجيتها كانغ كيونغ-وا الاثنين الولايات المتحدة لتفادي أي "تصعيد" ردا على "استفزازات" بيونغ يانغ، وذلك في ظل احتمالات أن تقدم كوريا الشمالية على "استفزازات جديدة" على خلفية تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

حثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا الاثنين الولايات المتحدة على "تجنب التصعيد" ردا على "استفزازات" من "المرجح جدا" أن تقدم عليها كوريا الشمالية. وقالت في خطاب أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنه "من المرجح جدا أن تقدم كوريا الشمالية على استفزازات جديدة".

وتابعت الوزيرة "يجب علينا، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أن نتمكن سويا من إدارة الوضع (...) بطريقة تحول دون مزيد من تصعيد التوترات أو وقوع مواجهات عسكرية عرضية قد تتفاقم سريعا"، مؤكدة في كلمتها أنه "لا يمكن اندلاع حرب جديدة" في شبه الجزيرة الكورية.

وشددت كانغ على أن نظام كيم جونغ-أون يتقدم على ما يبدو "بأسرع من المتوقع" على طريق حيازة رؤوس نووية وصواريخ بالستية قادرة على حملها. وقالت "بيونغ يانغ تقترب بسرعة من هدفها المعلن" بامتلاك صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية وقادرة على بلوغ الولايات المتحدة. مضيفة أن بيونغ يانغ "يجب أن تغيّر سلوكها (...) والخطوة الأولى تكون بوقف الاستفزازات".

ودعت الوزيرة الكورية الجنوبية إلى ممارسة "أقصى الضغوط" على نظام كيم جونغ-أون، وفرض أشد العقوبات عليه كـ"أداة دبلوماسية"، لحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل جعل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بصورة "كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة عنها".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/09/2017

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