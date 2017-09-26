تركيا: أردوغان يحذر من خطر اندلاع "حرب إتنية وطائفية" إثر استفتاء إقليم كردستان

حذر الرئيس التركي الثلاثاء من خطر اندلاع "حرب إثنية وطائفية" في حال أكراد العراق في مشروعهم للاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجروه الاثنين. وكان الأكراد قد أدلو بأصواتهم الاثنين في استفتاء تاريخي رغم معارضة قوية من بغداد وإيران وتركيا.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز الثلاثاء من خطر اندلاع "حرب إثنية وطائفية" في حال مضى إقليم كردستان العراق في مشروعه للاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجراه.

وقال أردوغان "في حال لم يتراجع (الرئيس الكردستاني مسعود) بارزاني وحكومة إقليم كردستان عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلازمهم تاريخيا عار جر المنطقة إلى حرب إثنية وطائفية".

وكان أكراد العراق قد أدلو بأصواتهم الاثنين في الاستفتاء التاريخي لأجل الاستقلال رغم المعارضة القوية من بغداد ودول مجاورة، بينها إيران وتركيا. وبلغت نسبة المشاركة 72 بالمئة حيث شارك 3,3 مليون من إجمالي 4,58 مليونا مسجلين على قوائم الناخبين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الانتخابية شيروان زرار.

ويتوقع صدور النتائج في غضون 24 ساعة، في ظل عدم استبعاد أن تكون الغالبية الكاسحة صوتت لصالح "نعم".

وأكد أردوغان أن تركيا، التي تخشى من انعكاسات التصويت على الأقلية الكردية لديها، ستنظر في جميع الخيارات انطلاقا من عقوبات اقتصادية ومرورا بإجراءات عسكرية. وقال في ما يبدو أنها إشارة واضحة إلى تهديداته السابقة بإغلاق الحدود إن الخيارات "الجوية وعلى الأرض جميعها مطروحة".

وأكد أن "جميع الخيارات على الطاولة حاليا وتجري مناقشتها (...) ستكونون أنتم (حكومة إقليم كردستان) محاصرين من لحظة البدء بتطبيق العقوبات". وأشار أردوغان إلى أنه لا يوجد أي دولة ستعترف باستقلال الأكراد سوى إسرائيل، التي أيدت الاستفتاء. وقال "من سيعترف باستقلالكم؟ إسرائيل. العالم ليس كله إسرائيل". وحذر بارزاني من أن دعم الدولة العبرية لن يكون كافيا حيث قال "عليك أن تعلم أن التلويح بالأعلام الإسرائيلية لن ينقذك".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/09/2017