الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف اليوم

ما هي تداعيات استفتاء كردستان العراق على القضايا الإقليمية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

العلماء يحلون لغز بناء الأهرامات

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر: لا حل لقضية الصحراء الغربية دون تقرير المصير

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا : ميركل تبدأ معركة تشكيل ائتلاف حكومي

للمزيد

رياضة 24

سيطرة مطلقة لأندية شمال إفريقيا وتمثيل لبطولاتها الأربع الكبرى

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال إفريقيا: سيطرة مطلقة لأندية شمال إفريقيا

للمزيد

مراقبون

كليب "ركبني المرجيحة" ظاهرة اجتماعية رغم تواضعه الفني

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كردستان يختار طريق اللاعودة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

تركيا: أردوغان يحذر من خطر اندلاع "حرب إتنية وطائفية" إثر استفتاء إقليم كردستان

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2017

حذر الرئيس التركي الثلاثاء من خطر اندلاع "حرب إثنية وطائفية" في حال أكراد العراق في مشروعهم للاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجروه الاثنين. وكان الأكراد قد أدلو بأصواتهم الاثنين في استفتاء تاريخي رغم معارضة قوية من بغداد وإيران وتركيا.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز الثلاثاء من خطر اندلاع "حرب إثنية وطائفية" في حال مضى إقليم كردستان العراق في مشروعه للاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجراه.

وقال أردوغان "في حال لم يتراجع (الرئيس الكردستاني مسعود) بارزاني وحكومة إقليم كردستان عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلازمهم تاريخيا عار جر المنطقة إلى حرب إثنية وطائفية".

وكان أكراد العراق قد أدلو بأصواتهم الاثنين في الاستفتاء التاريخي لأجل الاستقلال رغم المعارضة القوية من بغداد ودول مجاورة، بينها إيران وتركيا. وبلغت نسبة المشاركة 72 بالمئة حيث شارك 3,3 مليون من إجمالي 4,58 مليونا مسجلين على قوائم الناخبين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الانتخابية شيروان زرار.

ويتوقع صدور النتائج في غضون 24 ساعة، في ظل عدم استبعاد أن تكون الغالبية الكاسحة صوتت لصالح "نعم".

وأكد أردوغان أن تركيا، التي تخشى من انعكاسات التصويت على الأقلية الكردية لديها، ستنظر في جميع الخيارات انطلاقا من عقوبات اقتصادية ومرورا بإجراءات عسكرية. وقال في ما يبدو أنها إشارة واضحة إلى تهديداته السابقة بإغلاق الحدود إن الخيارات "الجوية وعلى الأرض جميعها مطروحة".

وأكد أن "جميع الخيارات على الطاولة حاليا وتجري مناقشتها (...) ستكونون أنتم (حكومة إقليم كردستان) محاصرين من لحظة البدء بتطبيق العقوبات". وأشار أردوغان إلى أنه لا يوجد أي دولة ستعترف باستقلال الأكراد سوى إسرائيل، التي أيدت الاستفتاء. وقال "من سيعترف باستقلالكم؟ إسرائيل. العالم ليس كله إسرائيل". وحذر بارزاني من أن دعم الدولة العبرية لن يكون كافيا حيث قال "عليك أن تعلم أن التلويح بالأعلام الإسرائيلية لن ينقذك".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/09/2017

  • العراق

    بغداد تعتبر استفتاء كردستان "غير دستوري" وترفض إجراء محادثات بشأن نتيجته

    للمزيد

  • العراق

    العراق : إقبال كبير على الاستفتاء في إقليم كردستان وإعلان حظر التجول في كركوك

    للمزيد

  • العراق

    البرلمان العراقي يلزم العبادي بنشر قوات في مناطق يسيطر عليها الأكراد منذ 2003

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي