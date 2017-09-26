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الشرق الأوسط

بغداد تعتبر استفتاء كردستان "غير دستوري" وترفض إجراء محادثات بشأن نتيجته

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2017

أعلنت الحكومة العراقية أنها لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان فيما يخص نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري الاثنين، معتبرة إياه "غير دستوري". من جانبها حذرت واشنطن من أن هذا الاستفتاء سيزيد "من عدم الاستقرار" في الإقليم.

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء "غير الدستوري" على الاستقلال الذي عقد الاثنين في شمال العراق، مضيفا في كلمة بثها التلفزيون العراقي الليلة الماضية "نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي".

ويقول مسعود بارزاني رئيس الإقليم إن الاستفتاء غير ملزم، والغرض منه أن يمثل تفويضا شرعيا للتفاوض مع بغداد والدول المجاورة بشأن انفصال المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد عن العراق.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت "بنعم" لصالح الاستقلال بأغلبية مريحة.

واشنطن: الاستفتاء سوف "يزيد من انعدام الاستقرار"

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة أنها أصيبت بـ"خيبة أمل عميقة" بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي كان بمثابة تحد للمجتمع الدولي بأسره، مؤكدة أن هذا الاستفتاء "سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب" في الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار حكومة إقليم كرستان إجراء استفتاء أحادي الجانب على الاستقلال اليوم، بما في ذلك في مناطق خارج إقليم كردستان".

وتابعت في بيان أن "العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والشعب التركي لن تتغير على ضوء الاستفتاء غير الملزم الذي جرى اليوم، لكن باعتقادنا فإن هذه الخطوة ستزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب بالنسبة إلى إقليم كردستان وسكانه".

وبحسب البيان فإن الاستفتاء "سيعقد بدرجة كبيرة العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والدول المجاورة".

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 26/09/2017

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