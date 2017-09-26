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الشرق الأوسط

تركيا: الإفراج عن صحافي والاستمرار في توقيف أربعة آخرين في قضية "جمهورييت"

© أ ف ب | رجل يحمل نسخة من صحيفة جمهورييت ليوم 28 تموز/يوليو 2017 وقد عنونت صفحتها الأولى بعبارة "حرية"

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2017

أطلقت محكمة في إسطنبول الاثنين سراح الصحافي التركي المعارض قدري غورسيل بعد أكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، فيما بقي أربعة آخرون قيد التوقيف. وقد اعتقل هؤلاء في إطار قضية صحيفة جمهورييت المعارضة والتي بموجبها يحاكم نحو 17 متعاقدا في الصحيفة اتُهموا بدعم الإرهاب والارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله غولن.

أمرت محكمة في إسطنبول، الاثنين، بالإفراج عن الصحافي التركي قدري غورسيل وإبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، وذلك في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاقدا مع صحيفة جمهورييت المعارضة. وأطلق سراح غورسيل الذي يعد من أبرز صحافيي البلاد، بعد أكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، مع أنه سيحاكَم كذلك بتهمة ممارسة "أنشطة إرهابية".

وأرجئت محاكمة المتعاقدين مع الصحيفة، التي تنتقد بشدة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأفرج عن غورسيل الذي يعمل في الصحافة منذ ثلاثين عاما مساء الاثنين من سجن سيليفري على مشارف إسطنبول. وكان أقاربه وزملاؤه في انتظاره عند خروجه. فيما قال غورسيل الذي بدا عليه التعب "ليس هناك ما يدعو إلى الاحتفال لأن صحافيين من جمهورييت يواجهون اتهامات غير عادلة ولا أساس لها. لقد سلبت منهم حريتهم".

وتابع أنه سيواصل الكتابة رغم الأجواء الصعبة التي تواجهها وسائل الإعلام، مردفا أن "كل الصحافيين يتمنون مواصلة الكتابة بالقدرالذي تسمح به الظروف".

ومن أبرز الصحافيين العاملين في جمهورييت الذين ما زالوا وراء القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاي المعتقلان منذ 330 يوما، وكذلك الصحافي الاستقصائي أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر .

وبحسب مجموعة "بي 24" التي تعنى بحرية الصحافة، هناك 170 صحافيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليه بعد الانقلاب.

ويذكر أن المحاكمة في هذه القضية بدأت في منتصف حزيران/يونيو، وهي الأولى لصحافيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات بعيد الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو. وبحسب النيابة العامة فإن جميع المتهمين في هذه القضية مرتبطون بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه العقل المدبر لمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 26/09/2017

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