فرانس24 تطلق قناة جديدة باللغة الإسبانية

بعد إطلاق موقعها الإلكتروني باللغة الإسبانية الخميس الماضي، تستعد فرانس24 لإطلاق قناة باللغة ذاتها. وسيتم البث من العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث يتواجد فريق التحرير،الساعة السادسة مساء بتوقيت بوغوتا،الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت باريس. وستتابعون الحدث مباشرة على قناة وموقع فرانس24 باللغات الثلاث.

بدأ اليوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة بتوقيت باريس بث قناة فرانس24 باللغة الإسبانية من عاصمة كولومبيا بوغوتا، حيث يتواجد فريق التحرير.

وكانت مديرة "فرانس ميديا موند" ماري-كريستين سراغوس أعلنت الخميس في إحدى قاعات متحف اللوفر بباريس خلال مؤتمر صحفي إطلاق الموقع الإلكتروني لقناة فرانس24 باللغة الإسبانية. وأضافت أن القناة الجديدة ستعتمد على فريق عمل مكون من 35 صحافيا من جنسيات مختلفة (الكولومبية والفنزويلية والأرجنتينية والإسبانية والفرنسية والإنكليزية)، إضافة إلى عشرة مراسلين، فضلا عن المدير ألفارو وسيرا.

وقال مدير فرانس24 مارك سيقلي للغات الثلاث (العربية والفرنسية والإنكليزية) إن قنوات فرانس24 ستشارك في نقل ذلك البث الأول كما ستحمل البرامج ألوان علم أمريكا اللاتينية كامل الأسبوع.

وأضاف سيقلي أنه وبميزانية قدرها 7,3 ملايين يورو لعام 2018 ستبث فرانس24 باللغة الإسبانية ست ساعات من البرامج اليومية (صباحا ومساء) مع نشرات إخبارية مدتها 15 دقيقة وبرامج خاصة بالقناة. وتابع أن قناة الأخبار المستمرة هذه تستهدف 6,5 ملايين أسرة في عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية وجنوبها.

فرانس24

نشرت في : 26/09/2017