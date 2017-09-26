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الشرق الأوسط

مصر: اعتقال ستة أشخاص رفعوا علم المثلية الجنسية خلال حفل غنائي

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2017

قال مصدر أمني مصري الاثنين إن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص بسبب رفعهم علم المثلية الجنسية خلال حضورهم حفلا غنائيا في القاهرة، كما وجهت إليهم اتهامات بـ"الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور".

اعتقلت السلطات المصرية الاثنين ستة أشخاص رفعوا علم المثلية الجنسية خلال حفل غنائي في أحد المراكز التجارية الشهيرة في شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية. ووجهت السلطات للأشخاص اتهامات بـ"الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور، وإفساد أخلاق الشباب"، بحسب مصدر أمني.

وكلف النائب العام، نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات وفقا لمصدر قضائي.

وكان فريق "مشروع ليلى" الغنائي اللبناني قد أقام حفلا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة في 22 أيلول/سبتمبر الماضي حضره الآلآف.

وتم التقاط صور خلال الحفل لأناس يلوَحون بالأعلام الملونة التي ترمز إلى المثليين. وقال المصدر الأمني إن "نقابة المهن الموسيقية قررت منع أفراد الفريق الغنائي من إقامة حفلات غنائية في مصر مستقبلا".

وختم بالقول إن "القائمين على الحفل لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته".

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 26/09/2017

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