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الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: المفوض السامي لحقوق الإنسان يندد بإعدام 42 شخصا في العراق

© أ ف ب / أرشيف | المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين خلال مؤتمر صحافي في 30 آب/أغسطس في جنيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/09/2017

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأربعاء عن تنديده بإعدام 42 شخصا في العراق، بعد أن أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ الحكم بحق 42 مدانا بتهمة "الإرهاب" الأحد. وأعرب الأمير زيد عن خشيته من إعدامات جديدة.

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأربعاء عن تنديده بإعدام 42 شخصا في العراق، معربا عن خشيته من أن تحصل عمليات إعدام أخرى "على نطاق واسع" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال زيد رعد الحسين في بيان "لقد روعني خبر إعدام 42 سجينا في يوم واحد" في العراق. وأضاف "بحسب القانون الدولي فإن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا بعد التقيد بشروط عدة"، معربا عن "شكه الكبير" في أن تكون محاكمات الذين أعدموا قد جرت بشكل نزيه.

وأعرب عن الأسف لأنه لم يتم كشف أسماء الذين أعدموا ولا أمكنة إقاماتهم، كما لم تقدم تفاصيل عن محاكماتهم. وتابع الأمير زيد رعد الحسين أنه "في ظروف من هذا النوع فإن الوقوع في الخطأ القضائي يصبح محتملا جدا". وشدد على أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق إلا بشأن "الجرائم الأخطر".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بـ42 مدانا بتهمة "الإرهاب" الأحد. وأكدت الوزارة في بيان إن"عدد المجرمين المنفذ بهم 42 مدانا كانت أحكامهم ضمان قانون مكافحة الإرهاب، وجرائمهم كانت بين الخطف وقتل عناصر القوات الأمنية والسطو المسلح وتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة".

وأعرب الأمير زيد عن خشيته من إعدامات جديدة. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق نحو 1200 من السجناء الستة آلاف المحتجزين في سجن الناصرية، وذلك نقلا عن إحصاءات للسلطات العراقية. وأضاف أن هذا الأمر "قد يدفع إلى تنفيذ إعدامات أخرى على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة" داعيا إلى "تجميد فوري" لتنفيذ أحكام الاعدام في العراق. ودعا أخيرا الحكومة العراقية إلى إنشاء "هيئة خاصة" تكلف بمراقبة صدور أحكام الإعدام والمحاكمات المرتبطة بها وتقديم توصيات لإصلاح النظام القضائي في العراق لضمان احترام المعايير الدولية لمحاكماتهم.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/09/2017

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