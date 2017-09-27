الرئيس بوتفليقة يهنئ ميركل على فوزها بالانتخابات ويدعوها لزيارة الجزائر

هنأ الرئيس الجزائري الثلاثاء المستشارة الألمانية على فوز حزبها بالانتخابات التشريعية ودعاها إلى القيام بزيارة رسمية للجزائر. وكانت ميركل قد أرجأت زيارتها إلى الجزائر في شباط/فبراير الماضي بسبب تدهور وضع بوتفليقة الصحي.

هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على فوز المحافظين الألمان والتي تنتمي إليهم ميركل في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 24 أيلول/سبتمبر ودعاها إلى القيام بزيارة رسمية للجزائر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وكانت ميركل قد أرجأت في آخر لحظة في 20 شباط/فبراير زيارة إلى الجزائر "بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية" أصيب به يومها الرئيس بوتفليقة الذي يثير وضعه الصحي الكثير من الأسئلة حول قدرته على إدارة البلاد.

وأصيب بوتفليقة في 2013 بجلطة دماغية وأصبح يتنقل على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام وهو قليل الظهور. وقليلا ما يغادر الرئيس الجزائري مقر إقامته في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر والذي يستقبل فيه ضيوفه الأجانب خصوصا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/09/2017