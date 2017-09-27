السماح بقيادة المرأة للسيارة "ثورة صغيرة" في السعودية

في الصحف، اليوم: إصدار قرار ملكي يسمح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، والتصعيد الكلامي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ-أون. في الصحف كذلك خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول رؤيته للمشروع الأوروبي، وأول تجربة لتاكسي طائر في دبي.

تعلق الصحف على قرار العاهل السعودي الملك سلمان السماح للنساء بقيادة السيارة .. غالبية الصحف السعودية وضعت الخبر على صدر صفحاتها الأولى ... صحيفة عكاظ عنونت في عهد سلمان المرأة تقود السيارة. ستة وعشرون سبتمبر لن ينساه السعوديون، قرار تاريخي بموافقة أغلبية كبار العلماء. الصحيفة كتبت إن الملك سلمان أمر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث على حد سواء، كما أمر أن تشكل لجنة على مستويات وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار.

صحيفة المدينة عنونت هي كذلك: قرار للتاريخ الملك سلمان يأمر بقيادة المرأة للسيارة. الصحيفة كتبت أن هذا الأمر السامي استند إلى رأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، وهؤلاء يرون أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المكلفة بتنفيذ القرار يتعين عليها الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما.

فيما أشادت الصحف السعودية بخطوة اعتبرتها صحف أخرى ثورة صغيرة. هذا ما تراه على الأقل صحيفة لوريون لوجور اللبنانية الناطقة بالفرنسية على صفحتها الأولى. الصحيفة وضعت صورة امرأة منقبة جالسة على مقعد القيادة وعلقت إن السعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تٌمنع فيها القيادة على النساء. منع قيادة النساء للسيارات كان الإجراء الأكثر رمزية للتمييز ضد النساء.

هذا الإجراء حسب ما نقلته الصحيفة سيدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو/حزيران المقبل، واعتبرت لوريون لوجور هذا الإعلان يأتي في وقت تهب فيه رياح التغييرعلى المملكة، كأن يٌسمح لأول مرة السبت الماضي للنساء بالذهاب إلى الملاعب لحضور احتفالات العيد الوطني، أو السماح لهن بقضاء بعض الأمور الإدارية دون الاستعانة بأحد المحارم. كل هذا حسب لوريون لوجور يدخل في إطار رؤية 2030 وسعي ولي العهد محمد بن سلمان للحد من اعتماد اقتصاد بلاده على البترول.

الصحف الأوروبية اهتمت بخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء. هذا الخطاب ألقاه ماكرون في جامعة الصوربون واستعرض فيه رؤيته للاتحاد الأوروبي. صحيفة لوبينيون الليبرالية أشارت إلى الخطوط العريضة في خطاب ماكرون واقتراحه على الأوروبيين الاندماج بشكل أكثر عمقا في كل المجالات والعمل على إعادة تأسيس المشروع الأوروبي في حدود العام ألفين وأربعة وعشرين ودعوته ألمانيا إلى توقيع اتفاقية شراكة ألمانية فرنسية جديدة بحلول العام القادم.

وفي صحيفة لوفيغارو مقال لإيزابيل لا سير تصف فيه خطة ماكرون لأجل أوروبا بالخطة الطموحة. الرئيس ماكرون رسم الخطوط العريضة لأوروبا. أوروبا تواصل فيها كل من فرنسا وألمانيا لعب دور محوري، نقرا في صحيفة لوفيغارو. ونقرأ كذلك أن موضوع الاتحاد الأوروبي هو من المواضيع القليلة التي يتحدث فيها ماكرون بسهولة وقناعة وثقة. كاتبة المقال قارنت بين السياسة الأوروبية للرئيس السابق فرانسوا هولاند وتعاطي ماكرون مع موضوع أوروبا، وكتبت لا سير إن الرئيس السابق كان قد تخلى عن أوروبا وسعى إلى أقلمتها مع التغيرات العالمية الكبرى مع الحفاظ على التوافق بين الشركاء الأوروبيين، وفضل التدخل العسكري في أفريقيا والاتفاق النووي الإيراني واتفاقيات مينسك حول أوكرانيا.

تتناول الصحف العالمية كذلك التصعيد الكلامي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظاام الكوري الشمالي بعد عدد من التجارب النووية التي نفذتها كوريا الشمالية. صحيفة دي غارديان رأت في افتتاحيتها أن التصعيد الكلامي بين البلدين سيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الشعبي في البلدين، مما سينتج عنه الخوف وتضخم شبح الحرب في عقول الأفراد. الصحيفة ترى أن أي حرب لن تندلع بين البلدين وأن الأزمة ستمر كما مرت أزمات أخرى دون حل مرض ودون كارثة أيضا، واستبعدت، الصحيفة البريطانية أن تنشب النيران في شبه الجزيرة الكورية رغم ميول الجانبين إلى التهديد والنار والرماد... الصحيفة رأت أن تصريحات دونالد ترامب وكيم جونغ-أون دون جدوى.

وبعيدا عن تجارب صواريخ كيم جونغ-أون، نتوقف عند هذا الخبر حول تجربة تاكسي طائر. هذه التجربة انطلقت في مدينة دبي في الإمارات الاثنين. الخبر نقرأه في صحيفة العرب اللندنية، التي تكتب إنها أول رحلة تجريبية لتاكسي جوي من دون سائق في العالم. الصحيفة كتبت إن التاكسي الطائر لم يعد حلما وخيالا بل أصبح حقيقة وواقعا بعدما تمت تجربته في دبي. شركة فولو كوبتر الألمانية كانت وراء التجربة وستبدأ بنقل الركاب بمدينة دبي في الجو من خلال التاكسي الطائر بعيدا عن زحمة الطرقات، وخاصة في ساعات الذروة، والعديد من سكان المدن الكبرى في العالم ينتظرون وصول التاكسي الطائر لتوديع زحمة الشوارع.

محجوبة كرم

إعداد محجوبة كرم