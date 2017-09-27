الخطوط الجوية المصرية واللبنانية والتركية والأردنية تعلن تعليق رحلاتها من وإلى كردستان العراق

أعلنت كل من الخطوط الجوية المصرية واللبنانية والأردنية والتركية الأربعاء أنها ستعلق اعتبارا من الجمعة تسيير رحلاتها من وإلى إقليم كردستان العراق. وجاء القرار بناء على طلب السلطات العراقية المعارضة لاستفتاء الأكراد في شمال البلاد. وكانت طهران قد علقت الأحد جميع الرحلات الجوية نحو مطاري إربيل والسليمانية وكذلك كل الرحلات التي تنطلق من الإقليم وتعبر أجواء إيران.

أعلنت الخطوط الجوية المصرية واللبنانية والأردنية والتركية الأربعاء أنها ستعلق اعتبارا من الجمعة تسيير رحلاتها من وإلى كردستان العراق، بناء على طلب السلطات العراقية المعارضة لاستفتاء الأكراد في شمال العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد هدد بمنع كافة الرحلات الدولية باتجاه كردستان إذا رفضت سلطات الإقليم ذاتي الحكم تسليم مطارات كردستان للسلطات العراقية. وقال في بغداد إن "مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية".

وأتى التحذير إثر استفتاء مثير للجدل نظم في الإقليم الاثنين ورفضته السلطات المركزية في بغداد. والاستفتاء غير ملزم وأظهرت نتيجته المعلنة تاييد 92 بالمئة من الناخبين لاستقلال إقليم كردستان عن العراق.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" (ميدل إيست) محمد الحوت تعليق الرحلات اعتبارا "من يوم الجمعة من وإلى إربيل بناء على طلب السلطات" في بغداد. ولكنه أكد أن الشركة لن تترك أي لبناني عالقا حيث سيتمكن المسافرون من استخدام بغداد والبصرة والنجف كنقاط عبور.

من جهتها، أفادت شركة "مصر للطيران" في بيان أنه "بناء على قرار سلطة الطيران المدني العراقي تم تعليق رحلات الشركة إلى مطار إربيل اعتبارا من يوم الجمعة القادم" وحتى إشعار آخر. وكذلك أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان أنها ستوقف مؤقتا رحلاتها إلى كل من أربيل والسليمانية في شمال العراق اعتبارا من الجمعة بناء على طلب بغداد.

في السياق نفسه، أعلنت القنصلية التركية في إربيل في بيان أنه ابتداء من الساعة 15,00 ت غ من يوم الجمعة "لن يعود ممكنا" للشركات الجوية التركية "الخطوط التركية" و"بيغاسوس" و"أطلس غلوبال"، تأمين رحلات باتجاه أربيل والسليمانية أو منهما. ولم يوضح البيان فترة سريان تعليق الرحلات.

في هذه الأثناء، أعرب وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان، مولود باوه مراد، عن استغرابه لتحرك بغداد قائلا إن "مطاري أربيل والسليمانية ملك لكردستان وقرار الحكومة العراقية خطأ". وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في إربيل أن "مطاري أربيل والسليمانية بنيا بميزانية حكومة الإقليم". وطالب بـ "توضيحات أكثر من الحكومة العراقية عن مطالبتها بتسليمهما لها لأننا لم نفهم كيف نسلم لهم المطارين مع أنهما يخضعان في الأساس لسلطة الطيران المدني العراقي".

وأثار الاستفتاء على استقلال كردستان حفيظة بغداد وعدد من دول الجوار. وعلقت طهران الأحد جميع الرحلات الجوية نحو مطاري إربيل والسليمانية وكذلك كل الرحلات التي تنطلق من كردستان العراق وتعبر أجواء إيران. من ناحيته، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراءات عقابية بحق إربيل تتضمن إغلاق الحدود البرية مع العراق وحتى التدخل عسكريا ضد الاقليم. أما العبادي فطالب الأربعاء بإلغاء نتائج الاستفتاء.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/09/2017