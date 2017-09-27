المفوضية الأوروبية تقترح إعادة إجراءات الحدود ضمن شنغن واستقبال 50 ألف لاجئ جديد

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها على استقبال "50 ألف مهاجر" خلال عامين في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط. كما عرضت تعديل القواعد السارية ضمن فضاء شنغن والسماح بإعادة إجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات لمواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب.

عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء تعديل القواعد السارية ضمن فضاء شنغن والسماح بإعادة إجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات لمواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب.

وبحسب القواعد السارية في هذا الفضاء لا يمكن أن تتجاوز مهلة إعادة إجراءات الحدود في حالة وجود "تهديد خطير" للأمن العام أو لأمن بلد معين، مهلة الستة أشهر أو العامين استثنائيا في حال حدوث فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

استقبال 50 ألف لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط

وأعلنت المفوضية عزمها أيضا على استقبال "50 ألف مهاجر" على الأقل على مدى عامين في الاتحاد الأوروبي قادمين مباشرة من أفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالمخاطر.

وتابعت المفوضية في بيان إنها "توصي ببرنامج إعادة إيواء جديد من أجل نقل 50 ألف شخص إلى أوروبا هم بحاجة إلى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين". وأضافت أنه تم تخصيص ميزانية من 500 مليون يورو لدعم الدول الأعضاء التي توافق على استقبال لاجئين على أساس مساعدات من عشرة آلاف يورو للشخص الواحد.

وشددت المفوضية على ضرورة إعطاء "اهتمام متزايد حول إعادة إيواء" القادمين من "ليبيا ومصر والنيجر والسودان وتشاد وأثيوبيا"، وشجعت الدول الأعضاء على مواصلة استقبال لاجئين قادمين من تركيا والشرق الأوسط.

ويأتي إعلان المفوضية في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مهلة برنامج "إعادة إيواء" طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان. وأتاح البرنامج إعادة توزيع نحو 29 ألف شخص على مدى عامين من هذين البلدين الأوروبيين علما أن الهدف الأساسي شمل 160 ألف شخص.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/09/2017