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الشرق الأوسط

تعليق جميع الرحلات الدولية من وإلى مطار أربيل اعتبارا من الجمعة

© أ ف ب | مطار أربيل

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/09/2017

قالت مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح إن جميع الرحلات الدولية من وإلى مطار كبرى مدن كردستان العراق سيتم تعليقها بدءا من مساء غد الجمعة، تماشيا مع قرار الحكومة العراقية بوقف الرحلات الجوية إلى الإقليم.

أعلنت تالار فائق صالح مديرة مطار أربيل في كردستان العراق تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه، اعتبارا من مساء غد الجمعة، إثر قرار اتخذته الحكومة العراقية بهذا الشأن.

وقالت المديرة لوكالة فرانس برس الخميس "جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتبارا من الساعة السادسة (15:00 ت غ) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي".

ويأتي إجراء بغداد كرد على الاستفتاء الذي أقامه إقليم كردستان حول الانفصال عن العراق.

وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء من إقليم كردستان تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من الجمعة.

وقالت مديرة المطار "لدينا جالية أجنبية كبيرة هنا، لذا فان القرار ليس ضد الشعب الكردي، كما لدينا عدد كبير من اللاجئين يستخدمون المطار. وكنا دائما نشكل جسرا ما بين سوريا والأمم المتحدة لإرسال المساعدات".

وتابعت "كما أننا نستضيف قوات التحالف الدولي (ضد تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) هنا، لذا المطار يستخدم لكل شي".

وصوت البرلمان الأربعاء على إقفال المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية.

ويوجد أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا. وهناك مطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017

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