بيونغ يانغ تتهم ترامب باستغلال وفاة الطالب الأمريكي لتشويه صورتها

وصفت بيونغ يانغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العجوز المجنون" واتهمت بلاده باستغلال قضية الطالب الأمريكي، الذي سجن لمدة عام في كوريا الشمالية وتوفي فور عودته إلى وطنه، لنشر أخبار مشينة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

اتهمت بيونغ يانغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته بـ"العجوز المجنون" باستغلال قضية أوتو وارمبيير لزعزعة صورة كوريا الشمالية أمام العالم، إذ ذكر ترامب سابقا أن الطالب الأمريكي تعرض للتعذيب خلال توقيفه في كوريا الشمالية.

وأجابت وزارة خارجية كوريا الشمالية على الاتهام عبر بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية قائلة إن "الولايات المتحدة دفعت الشاب اليافع إلى مخالفة قوانين البلاد"

وجاء في البيان أن "ترامب وجماعته يستغلان مجددا، في سبيل دعايتهما ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفاة أوتو وارمبيير".

اعتقال طالب أمريكي في كوريا الشمالية

وكان "وارمبيير" البالغ من العمر 22 عاما اعتقل أثناء قيامه بزيارة سياحة إلى كوريا الشمالية في كانون الثاني/يناير 2016، ثم توفي في حزيران/يونيو من ذلك العام بعد أيام من عودته إلى بلاده إثر دخوله في غيبوبة بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن في كوريا الشمالية.

مهمة إجرامية

ونددت وزارة الخارجية بـ"مؤامرة معادية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يتم إعدادها في الولايات المتحدة" وتكليف وارمبيير بـ"مهمة إجرامية".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تستغل شخصا ميتا في حملتها لممارسة الضغوط" على كوريا الشمالية.

اتهامات أسرة وامبيير

واتهمت أسرة وارمبيير الثلاثاء بيونغ يانغ "بتعذيب وإيذاء (ابنهم) عمدا"، إذ ظهرت على جسده آثار تعذيب، من بينها "إعادة ترتيب" أسنانه وتشويه يديه ورجليه.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "مقابلة رائعة على فوكس لأهل أوتو وارمبير: 1994-2017. كوريا الشمالية عذبت أوتو أكثر مما يمكن تخيله". ولم يتهم أي مسؤول أمريكي حتى الساعة علنا كوريا الشمالية بتعذيب الطالب الشاب الذي أوقفته بيونغ يانغ في كانون الثاني/يناير 2016.

تقرير الطب الشرعي

إلا أن تقرير الطبيبة الشرعية بعد تشريح جثة أوتو وارمبيير لم يعط أي دليل واضح على تعذيب جسدي ولا أي ضرر في العظام أو الأسنان في الآونة الأخيرة. وقالت الطبيبة "في نهاية المطاف لا نعرف ما حدث معه. ولن نعرف ذلك أبدا إلى حين الاستماع إلى أقوال الأشخاص الذين كانوا معه هناك.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017