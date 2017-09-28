تسجيل صوتي منسوب للبغدادي يدعو فيه أنصاره إلى "الثبات"

ظهر تسجيل صوتي منسوب إلى زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، لكن لا يمكن التثبت إلى حد الآن من صحته أو من تاريخه أو مكانه. ووردت في التسجيل رسائل موجهة إلى التنظيم تدعو عناصره إلى "الصبر والثبات "أمام الكفار. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تأكيد صحة التسجيل الصوتي في الوقت الراهن.

دعا زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي منسوب إليه تداولته حسابات جهادية على الإنترنت الخميس، أنصاره إلى "الصبر والثبات" في وجه "الكفار" المتحالفين ضدهم في سوريا والعراق.

ويأتي نشر هذا التسجيل الذي لا يمكن التأكد منه أو من تاريخه أو مكانه في ظل خسائر عسكرية كبيرة تلحق بالتنظيم في سوريا على أيدي قوات النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، وفي العراق على أيدي القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

دعوة إلى "الصبر والثبات"

وجاء في التسجيل "لقد أيقن قادة "الدولة الإسلامية" وأجنادها أن الطريق الموصلة إلى النصر والتمكين هي الصبر والثبات أمام الكفار مهما تحالفوا وحشدوا".

وتابع التسجيل الموقّع من "مؤسسة الفرقان" التي تنتج عادة التسجيلات الصوتية والمصورة لتنظيم "الدولة الإسلامية" "إننا، بحول الله وقوته، باقون، ثابتون، صابرون، لن تثنينا كثرة القتل والأسر وألم الجراح"

الموصل وسرت والرقة والرمادي وحماة

وتحدث صاحب التسجيل عن الهزائم التي مني بها تنظيم "الدولة الإسلامية" في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى "الدماء التي سفكت" في "الموصل وسرت والرقة والرمادي وحماة".

وأكد أن "إرهاصات النصر العظيم والفتح الكبير بادية ظاهرة، ولا أدل على ذلك من اجتماع أمم الكفر وعلى رأسهم أمريكا وروسيا وإيران وغيرهم على أرض الملاحم".

وخسر التنظيم المتطرف مدينة سرت الليبية في كانون الأول/ديسمبر 2016، والرمادي في العراق في شباط/فبراير 2016، والموصل، ثاني مدن العراق، في تموز/يوليو 2017. كما أن معاقله الأخيرة في الرقة في شمال سوريا وغيرها على وشك السقوط. وتعود آخر رسالة للبغدادي إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

الخارجية الأمريكية: "لا نستطيع التأكد من صحة التسجيل الصوتي"

وتجري الولايات المتحدة تحقيقات حول التسجيل الصوتي المنسوب إلى البغدادي، الذي بث الخميس، وقالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تأكيد صحة التسجيل الصوتي المنسوب لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال مصدر في أجهزة الاستخبارات "تم إبلاغنا بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى أبو بكر البغدادي، ونتخذ خطوات للتدقيق فيه. مضيفا "ليست لدينا أسباب للشك في صحته، إلا أننا لم نتثبت من ذلك في هذه المرحلة".

شائعات حول مقتل البغدادي

وخلال الأشهر الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات حول مقتله.

وقال الجيش الروسي في منتصف حزيران/يونيو إنه يحاول إثبات ما إذا كان البغدادي قتل في غارة جوية روسية في سوريا في أيار/مايو.

وبقي البغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، متواريا عن الأنظار، وترددت شائعات تفيد بأنه تنقل مرارا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمه بين جانبي الحدود العراقية والسورية.

لكن في الأول من أيلول/سبتمبر، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" على قيد الحياة على الأرجح، وإنه مختبئ في مكان ما في وادي الفرات في الشرق السوري.

ويعتقد أنه غادر الموصل مطلع عام 2017.

ويتعرض تنظيم "الدولة الإسلامية" حاليا في دير الزور في شرق سوريا لهجومين: الأول من "قوات سوريا الديمقراطية" والثاني من قوات النظام السوري.

وكان الظهور العلني الوحيد للبغدادي، وهو من مواليد العراق ويبلغ من العمر 46 عاما، في تموز/يوليو 2014 أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير بغرب الموصل.

وجاء ذلك الظهور بعد إعلان "الخلافة" انطلاقا من مناطق واسعة من العراق وسوريا كان سيطر عليها التنظيم المتطرف، وتقديمه كـ"أمير المؤمنين".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017