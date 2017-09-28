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أوروبا

الحكم على نائبة سويسرية بدفع غرامة لإدخالها 24 مهاجرا إلى بلادها سرا

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/09/2017

أدان القضاء السويسري النائبة البرلمانية ليزا بوسيا ميرا التابعة لدائرة كانتون تيسان في جنوب سويسرا، بعد اعترافها بإدخال 24 مهاجرا غير شرعي إلى الأراضي السويسرية ومساعدتهم على الإقامة في البلاد بشكل غير قانوني.

أصدر القضاء السويسري الخميس حكما بحق نائبة في كانتون تيسان في جنوب سويسرا، قضى بفرض غرامة عليها بعد إدانتها بإدخال 24 مهاجرا بشكل سري من إيطاليا إلى سويسرا.

ونقلت وكالة "إي تي أس" السويسرية أن بيزا بوسيا ميرا النائبة الاشتراكية في برلمان تيسان أدينت بتهمة الحض المتكرر على إدخال مهاجرين بشكل غير شرعي، وحكم عليها بدفع غرامة مع وقف التنفيذ، وأكدت أنها تنوي استئناف الحكم.

ونقلت الوكالة نفسها عن القاضي سيرو قادري قوله إن "المتهمة اعترفت بالوقائع، وتحركت طيلة أسبوعين وأنشأت بالتواطؤ مع آخرين شبكة لمساعدة 24 مهاجرا غير شرعي على الدخول والإقامة بشكل غير قانوني".

وأضاف القاضي أن المهاجرين الـ24 "الذين ندرك وضعهم المأساوي، لم يكونوا في بلد يشهد مخاطر، بل في إيطاليا وكان بالإمكان تقديم المساعدة لهم هناك".

وشدد على أن ليزا بوسيا ميرا العضو في برلمان تيسان كانت مدركة لقيامها بخرق القانون، مع إقراره بالدافع الإنساني لما قامت به.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017

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