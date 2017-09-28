دوري أبطال أوروبا: يونايتد يكتسح وبرشلونة يفوز بنيران صديقة

تمكن برشلونة الإسباني من هزيمة مضيفه سبورتينغ البرتغالي بهدف نظيف، إلا أن الهدف لم يأت بأقدام نجوم الفريق الكاتالوني، بل بقدم كوتس مدافع الفريق البرتغالي خطأ في مرماه. وعاد تشيلسي بفوز ثمين من ملعب أتلتيكو مدريد 2-1، وكذلك فعل مواطنه مانشستر يونايتد الذي سحق مضيفه سسكا موسكو 4-1. واستعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه وهزم ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0.

أحرز برشلونة الإسباني فوزا هزيلا 1-صفر بنيران صديقة على مضيفه سبورتينغ البرتغالي، واستعاد يوفنتوس الإيطالي وصيف الموسم الماضي توازنه بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 3 نقاط لكل من يوفنتوس وسبورتينغ، وبقي أولمبياكوس دون رصيد.

وكان برشلونة قد تغلب على يوفنتوس بسهولة 3-صفر، في حين فاز سبورتينغ على أولمبياكوس 3-2 في الجولة الأولى.

واعتمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على تشكيلته الاعتيادية تقريبا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في الهجوم، وأندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس والكرواتي إيفان راكيتيتش في الوسط.

لكن ميسي فشل في هز الشباك رغم نجاحه في تسجيل هدفين في مرمى يوفنتوس، كما أنه ساهم بالهدف الثالث الذي سجله راكيتيتش. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر مدافع سبورتينغ سيباستيان كوتس خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

وفي المباراة الثانية، خطف المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الأول ليوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الستة الماضية في الدقيقة 69 حين سدد في وسط المرمى بعد سلسلة من المحاولات.

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد أن تابع كرة من زاوية ضيقة في الدقيقة 80.

وكان يوفنتوس قد وصل إلى المباراة النهائية للبطولة مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة، فخسر في 2015 أمام برشلونة، وفي 2017 أمام القطب الإسباني الآخر ريال مدريد.

تشيلسي يعود بثلاث نقاط ثمينة من مدريد

سجل المهاجم البلجيكي البديل ميتشي باتشواي هدفا قاتلا منح تشلسي بطل إنكلترا نقاط الفوز على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 في المباراة القارية الأولى على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فيما حقق روما الإيطالي فوزه الأول على مضيفه قره باغ الأذربيجاني 2-1، الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت سقوط قره باغ أمام تشلسي صفر-6 وتعادل روما وأتلتيكو مدريد سلبا، فرفع تشلسي رصيده إلى 6 نقاط بفارق نقطتين عن روما، وخمس عن أتلتيكو مدريد.

وحقق روما فوزه الأول في دوري الأبطال في ثماني مباريات في دور المجموعات، فيما خسر قره باخ للمرة الثانية فقط في 10 مباريات أوروبية على أرضه.

مانشستر يونايتد يكتسح سيسكا موسكو

عاد مانشستر يونايتد الإنكليزي من موسكو بفوز كبير على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 4-1، الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو (4 و27) والفرنسي أنطوني مارسيال (19 من ركلة جزاء) والأرميني هنريك مخيتاريان (57) لمانشستر، وكونستانتين كوتشاييف (90) لسسكا موسكو.

ورفع مانشستر العائد إلى البطولة رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد أن كان قد تغلب على بازل السويسري 3-صفر في الجولة الأولى.

وفي المجموعة عينها سحق بازل السويسري ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-صفر.

ورفع بازل رصيده إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع سسكا موسكو، وبقي بنفيكا من دون نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية، إذ سقط أمام الفريق الروسي في الجولة الأولى 1-2.

سلتيك يسحق مضيفه أندرلخت

وشهدت لقاءات المجموعة الثانية فوز سلتيك الإسكتلندي على مضيفه أندرلخت البلجيكي 3-صفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسنتانت فاندن ستوك في بروكسل، سجل لي غريفيث (38) والسنغالي كارا مبودجي (50 خطأ في مرمى فريقه) وسكوت سينكلير (90) أهداف سلتيك الذي تساوى بثلاث نقاط مع بايرن ميونيخ الذي سقط على أرض باريس سان جرمان بثلاثية نظيفة. وهذا أول فوز لسلتيك خارج أرضه في البطولة منذ 2012.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017