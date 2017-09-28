كرة القدم: هل سيغير مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي موازين القوى في أوروبا؟

أثار مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي إعجاب زملائه ومنافسيه على حد سواء بعد أدائه القوي خلال فوز فريقه على بايرن ميونيخ مساء الأربعاء بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتتأكد موهبة هذا اللاعب الشاب (18 عاما) الذي بزع نجمه العام الماضي بصفوف موناكو بطل الدوري الفرنسي.

في الدقيقة 78 من المباراة بين باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي جرت الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس" وانتهت بفوز كاسح لنادي العاصمة الفرنسية 3-صفر، وقف الجمهور كالرجل الواحد وصفق بحفاوة على خروج كيليان مبابي عرفانا بأدائه القوي ومساهمته في تحقيق الفوز.

لم يشارك المهاجم الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، في مهرجان الأهداف ولكنه كان بطل المباراة إذ أنه صاحب التمريرة الحاسمة بمناسبتين. فقد مرر الكرة على طبق من ذهب لزميله الأوروغواياني إدينسون كافاني عندما هز الأخير شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة 32، كما خلق الهلع والذهول وسط دفاع الألمان بفضل سرعته الفائقة ومراوغاته المروعة متيحا للبرازيلي نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60.

Mbappe il a fait une feinte sorti de PES 6 à Alaba meskin il est resté tétanisé #PSGBAY pic.twitter.com/5p1YnVVezI Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) 27 septembre 2017

وأشاد نيمار بأداء كيليان مبابي، الذي ولد في 20 كانون الأول/ديسمبر 1998 بضاحية بوندي الباريسية من أب كاميروني وأم جزائرية، معتبرا إياه كأحد "أبرز مواهب" الجيل الجديد، مشيرا إلى أنه "يتمتع بنضج يفتقد إليه الكثيرون، وكأنه في عمره 30 سنة". وقال لاعب برشلونة السابق إن مبابي سينافس يوما ما وبلا شك على لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ولم يبخل لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بالثناء على زميله، مشددا على أنه دائما متواضع في الملعب كما خارج الميدان، وأنه يسعى للمزيد. وقال فيراتي عقب المواجهة أمام بايرن: "كيليان لاعب شاب وقوي، ونحن مسرورون بأن يكون معنا في الفريق، ولا شك أنه سيكون عن قريب لاعبا مهما في التشكيلة".

من جانبه، أعرب مدرب باريس سان جرمان، الإسباني أناي إيمري، عن فرحته باندماج مبابي السريع في الفريق – فقد انضم المهاجم الشاب لباريس سان جرمان في آب/أغسطس الماضي قادما من موناكو في صفقة بلغت 180 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ كرة القدم بعد صفقة نيمار التي بلغت 222 مليون يورو عندما انتقل من برشلونة إلى الـ "بي أي جي".

[#Décla💬] Verratti : "Mbappé est un joueur exceptionnel. Être décisif à 18 ans dans un match comme ça, ça n’arrive pas à bcp de joueur" pic.twitter.com/4q05GiDwCq Footballogue (@Footballogue) 28 septembre 2017

وقال إيمري إن "رغبته في التعاقد مع مبابي كان الهدف منها أن يساعد اللاعب الفريق، وأن يساعد الفريق اللاعب كي يدخل حظيرة الكبار". وأضاف: "إنه لاعب يملك كل المواصفات".

ولم يخف مدرب بايرن ميونيخ، الإيطالي كارلو أنتشيلوتي، إعجابه بكيليان مبابي. وصرح للصحافة: "من الصعب التصدي للاعب مثله". كما أشاد هداف المنتخب الإنكليزي السابق غاري لينكر بمؤهلات اللاعب الفرنسي الشاب. وكتب لينكر، لاعب برشلونة بين 1986 و1989، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مبابي سيكون في المستقبل نجم كرة القدم العالمية.

أما كيليان مبابي، فقد ركز على الفوز الجماعي الذي حققه باريس سان جرمان، مضيفا: "لنترك الأمور تسير على حالها، وعلينا بالتفكير في المباراة المقبلة".

Mbappe will be the next global superstar. Frighteningly good. Gary Lineker (@GaryLineker) 27 septembre 2017

فلا شك أن جمهور "بي إس جي"، وهو يصفق لنجمه الصاعد في الدقيقة 78 من المواجهة أمام بايرن ميونيخ، يؤمن بأن هذا المهاجم الموهوب يملك من المواصفات والمؤهلات ما يمكن أن تغير موازين القوى في كرة القدم الأوروبية، وربما العالمية (؟).

علاوة مزياني وستيفاني ترويار

نشرت في : 28/09/2017