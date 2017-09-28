قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يزور باريس بعد روما

يبدأ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وأحد أقوى الأطراف في المعادلة الليبية، الخميس زيارة للعاصمة الفرنسية باريس يلتقي خلالها وزير الخارجية جان إيف لودريان. وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة لروما في وقت يسعى المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لإطلاق أولى مراحل خارطة الطريق الرامية للحل التي أعلنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يزور المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا وقائد جيش ليبيا الوطني، باريس الخميس حيث يلتقي وزير الخارجية جان إيف لودريان بعد مباحثات أجراها في روما ابتداء من الثلاثاء، وفق ما علم من مصدر دبلوماسي.

وعزز المشير حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" والمعارض لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرها في طرابلس منذ عدة أسابيع دوره كمحاور لا غنى عنه لحل الأزمة الليبية التي تثير قلق الدول الأوروبية لا سيما تلك التي تقف في الخطوط الأولى في مواجهة أزمة الهجرة والتهديد الإرهابي.

وتأتي زيارته لروما وباريس في حين انطلقت برعاية مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في تونس جولة من المباحثات الرامية إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي عرضها الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة وتقوم على جمع أطراف النزاع حول إطار مؤسساتي وتنظيم انتخابات عامة السنة المقبلة.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن زيارة حفتر لباريس لا تتعارض بأي حال مع جهود الأمم المتحدة، لأنه "ليس من غير المجدي" أن تمارس مختلف الدول الأطراف في الملف ضغوطا على الأطراف الليبية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي "لن نعرض أي اقتراح جديد على حفتر، نريد أن نمرر له رسالة مفادها أن عليه أن يحترم التزاماته ووساطة الأمم المتحدة".

واستضافت باريس في تموز/يوليو لقاء بين حفتر والسراج صدر عنه إعلان مبادئ لإخراج البلد من الفوضى التي تعمه منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

وتم التوصل في الصخيرات في المغرب بنهاية 2015 إلى اتفاق بين عدة أطراف ليبية برعاية الأمم المتحدة وشكلت بنتيجته حكومة السراج.

وعلى الرغم من نجاحها في توسيع دائرة نفوذه في طرابلس منذ آذار/مارس 2016، لا تزال حكومة الوفاق عاجزة عن فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد ولا سيما في الشرق في مناطق نفوذ المشير حفتر.

وشدد غسان سلامة في نيويورك الأسبوع الماضي على أسبقية الأمم المتحدة في أي مبادرة لحل النزاع.

وأكد في مقابلة مع فرانس 24 أنه "لا يمكن منع دولة عضو من أن تسعى إلى القيام بوساطة (...) ولكن يجب أن يكون ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017