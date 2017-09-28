القوات الجوية المصرية تدمر سيارات محملة بأسلحة قادمة من ليبيا

أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة دخول عشر سيارات محملة بأسلحة وذخائر إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الليبية. وقامت القوات الجوية بتتبع إحداثيات السيارات والتعامل معها عن بعد، ولكن عملية التدمير وقعت داخل الأراضي المصرية. وأكدت عناصر الجيش عدم تعاملها مع أي هدف قبل التأكد من تسلله ودخوله إلى الأراضي المصرية.

أعلن الجيش المصري الخميس تدمير عشر سيارات رباعية الدفع "محملة بأسلحة وذخائر" عقب تسللها إلى الأراضي المصرية عبر الحدود المصرية-الليبية التي تعتبرها السلطات المصرية مصدر خطر على أمن البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان إنه "تم استهداف وتدمير عشر سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة". وأضاف أن القوات الجوية المصرية قامت "بتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها".

وأوضح المتحدث أن العملية تمت بعد وصول معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر "الإجرامية" واستعدادها لتسلل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الإستراتيجي الغربي".

وأكد العقيد الرفاعي أن العملية تمت "داخل الأراضي المصرية"، وأضاف "لا يتم التعامل مع أي هدف إلا بعد التأكد من تسلله ودخوله إلى الأراضي المصرية".

تأمين الحدود

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في إطار "قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود (..) بتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية".

الحدود الغربية مصدر قلق للجيش المصري

وتؤكد السلطات المصرية أن حدود البلاد الغربية مع ليبيا مصدر تهديد للأمن إذ يتم عبرها تهريب أفراد وأسلحة إلى تنظيمات إسلامية مسلحة، وخاصة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وسبق أن أعلن الجيش المصري استهداف سيارات محملة بأسلحة تسللت من الحدود الليبية خلال الأشهرالأخيرة.

وفي 27 أيار/مايو الماضي، أعلنت مصر أنها وجهت ضربة جوية "لمناطق تمركز وتدريب عناصر إرهابية" غداة اعتداء استهدف أقباطا في محافظة المنيا المصرية وأوقع 29 قتيلا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/09/2017