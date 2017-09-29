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أمريكا

الولايات المتحدة تستدعي "أكثر من نصف دبلوماسييها" من كوبا بسبب "هجمات صوتية"

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/09/2017

استدعت واشنطن الجمعة "أكثر من نصف دبلوماسييها" من كوبا إثر تعرضهم لهجمات صوتية غريبة أثرت على وضعهم الصحي. كما تقرر تجميد منح التأشيرات الاعتيادية في كوبا لأجل غير مسمى.

قامت الولايات المتحدة الجمعة، باستدعاء "أكثر من نصف دبلوماسييها" من هافانا بعد تعرضهم لهجمات صوتية غريبة أثرت على وضعهم الصحي، وفق مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول كذلك إنه تقرر تجميد منح التأشيرات الاعتيادية في كوبا لأجل غير مسمى ودعوة المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى الجزيرة لأسباب متعلقة بتلك الهجمات التي أثرت على صحة 21 من موظفي السفارة.

وأضاف "لحين تمكن حكومة كوبا من ضمان سلامة الموظفين الحكوميين الأمريكيين في كوبا، ستبقى سفارتنا تعمل فقط بالموظفين الذين لا غنى عنهم وذلك للحد من مخاطر التعرض" لهذه الهجمات.

وتحدثت الخارجية الأمريكية التي كانت في السابق تشير إلى "حوادث" سببت العديد من "الأعراض" دون توضيحها، الآن عن "هجمات دقيقة" تستهدف دبلوماسييها بما في ذلك في فنادق هافانا. ويعود آخر"هجوم" إلى شهر آب/أغسطس.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هؤلاء الموظفين تعرضوا خصوصا لفقدان السمع ومشاكل في التوازن ومشكلات في النوم وآلام في الرأس.

بيد أن التحقيق لم يحدد حتى الآن سبب هذه "الهجمات" أو منفذيها، بحسب المصدر ذاته.

 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/09/2017

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