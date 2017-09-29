اليونيسف: نصف المدارس في شمال شرق نيجيريا مغلقة بسبب "بوكو حرام"

أعلنت اليونيسف في تقرير صدر الجمعة، أن أكثر من 57 بالمئة من المدارس في شمال شرق نيجيريا لم تفتح مع انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب الصراع مع جماعة "بوكو حرام" الجهادية.

جاء في تقرير صادر الجمعة عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن نصف المدارس في شمال شرق نيجيريا، لم تفتح أبوابها في بداية السنة الدراسية. وتعاني هذه المنطقة منذ 2009 من الصراع الدائر مع جماعة "بوكو حرام" الجهادية النيجيرية.

وجاء في بيان اليونيسف أن "الأزمة الناجمة عن تمرد جماعة بوكو حرام تعني أن أكثر من 57% من المدارس في ولاية بورنو، مركز الصراع، ما زالت مغلقة" مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

و"منذ عام 2009، قُتل في شمال شرق نيجيريا أكثر من 2995 معلما (...) ودمرت حوالي 1400 مدرسة".

يذكر أن تلك المدارس لم تستطع فتح أبوابها لأن الأضرار كانت كبيرة جدا، إذ أنها "تقع في معظم الحالات في مناطق لا تزال خطيرة للغاية".

وتقدر الأمم المتحدة بأن مليون طفل اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب النزاع بين "بوكو حرام" والجيش النيجيري.

واستخدم التنظيم الجهادي نحو 100 طفل أو مراهق عام 2017 كقنابل بشرية لتنفيذ عمليات انتحارية.

ويعاني الأطفال أيضا سوء تغذية وهم أول ضحايا وباء الكوليرا الذي يتكاثر في مخيمات النازحين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/09/2017