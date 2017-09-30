ترامب يهاجم سكان بورتريكو ردا على انتقادات لأعمال الإغاثة الفدرالية في الجزيرة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكان بورتريكو متهما إياهم بأنهم "يريدون أن يفعل آخرون كل ما يترتب عليهم"، وذلك ردا على انتقادات لأداء أعمال الإغاثة الفدرالية في الجزيرة عقب تعرضها لأضرار كبيرة بسبب الإعصار ماريا. وبورتريكو جزيرة تابعة للولايات المتحدة ومواطنوها أمريكيون لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت هجوما على سكان بورتريكو معتبرا أنهم "يريدون أن يفعل آخرون كل ما يترتب عليهم"، وذلك ردا على الانتقادات المتزايدة لبطء أعمال الإغاثة الفدرالية في أعقاب الإعصار ماريا الذي اجتاح الجزيرة.

وفيما شهدت مناطق واسعة من بورتريكو انقطاعا للتيار الكهربائي ومياه الشرب والاتصالات بعد أيام من عبور الإعصار ماريا، أفادت تقارير السبت أن ثمة بلدات في الجزيرة تفتقر إلى أي جهاز فدرالي أو محلي لتقديم الإغاثة.

وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود في سان خوان، حيث نظمت شركات أمنية خاصة دوريات، فيما قال سكان المناطق الداخلية إن المراسلين كانوا أول الوافدين من خارج مناطقهم.

انتقادات لترامب وللحكومة الفدرالية

وقالت إليزا غونزاليس (49 عاما) "لم نتلق أي مساعدة من الوكالة الفدرالية لمواجهة الأحوال الطارئة أو من الحكومة الفدرالية أو من أي كان".

إلا أن ترامب أصر في سلسلة تغريدات السبت على أن فرق أجهزة الطوارئ الفدرالية والجيش الأمريكي الذي أرسل عشرات السفن وقرابة 10 آلاف جندي، تؤدي عملا "رائعا".

وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأمريكي سيجري سلسلة اتصالات خلال النهار مع مسؤولين في بورتريكو قبيل زيارته للجزيرة الثلاثاء.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد انتقادات للرئيس الأمريكي محورها أنه أولى اهتماما باحتجاجات لاعبي كرة القدم أكثر من كارثة الكاريبي.

وسعى ترامب في تغريداته إلى القاء اللوم في المشاكل المستمرة في الجزيرة على الديمقراطيين ووسائل الإعلام والمسؤولين المحليين.

وكانت رئيسة بلدية سان خوان، عاصمة الجزيرة التابعة للأراضي الأمريكية، كارمن يولين كروز قد ناشدت السلطات الفدرالية مرارا تكثيف الجهود لإيصال المواد الحيوية للسكان.

وقالت كروز "نحن نموت هنا، ولا يمكنني أن أتخيل كيف يمكن للأمة الأعظم في العالم أن ترتبك في التخطيط اللوجستي لجزيرة صغيرة".

ترامب يهاجم عبر تويتر

في المقابل، أطلق ترامب سلسلة انتقادات حادة في تغريدات صباحية على موقع تويتر.

وكتب الرئيس الأمريكي أن "رئيسة بلدية سان خوان التي كانت تفيض تأييدا قبل أيام، أملى عليها الديمقراطيون توجيه نقد شرس إلى ترامب".

وأضاف ترامب "أي ضعف هذا في مستوى القدرات القيادية لدى رئيسة بلدية سان خوان وغيرها في بورتريكو، الذين يعجزون عن دفع عمالهم إلى المساعدة".

وتابع الرئيس الأمريكي انتقاداته متهما البورتوريكيين بأنهم "يريدون أن يفعل آخرون ما يترتب عليهم، في حين يجب أن يكون هذا الجهد جماعيا. هناك 10 آلاف عامل فدرالي حاليا في الجزيرة يقومون بعمل رائع".

وقد تؤجج انتقادات ترامب الأخيرة التي أطلقها من منتجع الغولف الفخم الذي يملكه في فلوريدا الغضب المتنامي حيال أعمال الإغاثة.

وانتقد البعض بشدة تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي يتساءل فيها عمن سيسدد فاتورة إعادة الإعمار نظرا إلى مديونية بورتريكو، في وقت يواجه سكانها أخطارا تهدد حياتهم.

وأثار تأخر ترامب في السماح بتخطي مفاعيل قانون أمريكي يمنع السفن التي ترفع الأعلام الأجنبية من إيصال مساعدات إلى المرافئ الأمريكية بما فيها بورتريكو، غضب سكان الجزيرة.

واتهم ترامب بالتعاطي مع سكان بورتريكو على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وهم أمريكيون غير أنهم لا يملكون حق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جانبه، نوه حاكم بورتريكو ريكاردو روسيلو بجهود الوكالة الفدرالية لمواجهة الأحوال الطارئة لتوزيع الوقود في الجزيرة.

وقال روسيلو إن "الوكالة الفدرالية لمواجهة الأحوال الطارئة تبذل جهودا مضنية"، موضحا أن عدد محطات الوقود العاملة ارتفع خلال أربعة أيام من 450 إلى 714 محطة.

كذلك أوضح مكتب الحاكم أن الوكالة قامت حتى الآن بتوزيع 2,5 مليون ليتر من المياه ومليوني وجبة طعام.

ولدى سؤاله عن رأيه في تغريدات ترامب وكروز اعتبر روسيلو أن "السبيل الوحيد لنجاح هذا الأمر هو بتعاوننا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/09/2017