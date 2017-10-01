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الشرق الأوسط

نتانياهو ينفي وجود دور لإسرائيل في تنظيم استفتاء كردستان العراق

© أ ف ب | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/10/2017

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "إسرائيل لم تشارك في الاستفتاء الكردي سوى بالتعاطف العميق والطبيعي والمستمر منذ سنوات مع الشعب الكردي وتطلعاته"، ردا على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بلعب دور في تنظيم الاستفتاء.

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وجود أي دور لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق، عقب اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجهاز بأداء دور في تنظيم الاستفتاء المثير للجدل، وأكد نتانياهو "تعاطفه" مع الشعب الكردي.

وكان أردوغان قد قال السبت بعدما انتقد رفع الأكراد العراقيين أعلام إسرائيل خلال احتفالهم بنتيجة الاستفتاء، "هذا يثبت أمرا: أن لهذه الإدارة تاريخا مشتركا مع الموساد. إنهما يسيران يدا بيد".

ونددت المجموعة الدولية بشدة بالاستفتاء، في حين كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي أبدت تأييدها علنا لاستقلال إقليم كردستان.

وتطرق نتانياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته إلى دعم تركيا لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قبل أن ينفي اتهامات أردوغان.

وقال نتانياهو "أستطيع أن أفهم لماذا يرغب أولئك الذين يدعمون حماس برؤية الموساد في كل مرة يواجهون فيها مشكلة".

وتدارك "لكن إسرائيل لم تشارك في الاستفتاء الكردي سوى بالتعاطف العميق والطبيعي والمستمر منذ سنوات مع الشعب الكردي وتطلعاته".

وشكل مؤيدو الاستقلال غالبية ساحقة وفق نتائج الاستفتاء الذي جرى الاثنين بدعوة من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وكان نتانياهو قد ساند "الجهود المشروعة للشعب الكردي لإقامة دولة خاصة به".

لكن أنقرة الشريك التجاري المهم لأربيل تعارض بشدة إنشاء دولة كردية على حدودها، خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيها والذين يشنون تمردا داميا في جنوب شرق البلاد.

ورغم أن سلطات كردستان العراق أكدت أنها لن تعلن الاستقلال تلقائيا، استبعدت بغداد في الوقت الراهن أي حوار.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/10/2017

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