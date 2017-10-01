استفتاء كاتالونيا: مئات الأشخاص يتجمعون أمام مراكز الاقتراع

توجه مئات الكاتالونيين إلى مراكز الاقتراع صباح الأحد في برشلونة، للتصويت على استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا، حيث اقتصر دور عناصر الشرطة الإسبانية على مراقبة الوضع والتحدث إلى المتظاهرين دون التدخل. وتعتبر هذه الخطوة تحدي واضح لحكومة مدريد التي منعت التصويت على الاستفتاء.

بدأ مئات الكاتالونيين التجمع صباح الأحد أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وفي برشلونة وجيرونا معقل الرئيس الانفصالي كارليس بينغديمونت وفيغيراس، يقوم الكاتالونيون بحماية مراكز التصويت والدفاع عن "حقهم في التصويت".

تجمع مئات الأشخاص أمام مراكز الاقتراع استعدادا للتصويت على استفتاء كاتالونيا

ويبدو أن حكومة المحافظ ماريانو راخوي والقضاء مصممان على منع التصويت حتى إذا اضطرا لاستخدام قوات حفظ النظام لمنع الوصول إلى مراكز الاقتراع، مما يثير مخاوف من اضطرابات.

من جهتها، أعلنت حكومة كاتالونيا الأحد، أن الاستفتاء على استقلال المنطقة سيمضي قدما.

وقال المتحدث باسم الحكومة خوردي تورول في مؤتمر صحافي: "الحكومة اليوم في موقع يسمح لها بالتأكيد إجراء الاستفتاء على تقرير المصير. ليس كما نريد ولكن (سيكون له) ضمانات (ديمقراطية)".

وتوجه مئات الكاتالونيين إلى مراكز الاقتراع في وقت مبكر جدا من الصباح "لحمايتها"، على حد قول اينياسيو سيلاريس (56 عاما) المستشار في الشؤون الضريبية الذي كان في مدرسة خاومي بالميس.

من جهته، صرح باول فالس (18 عاما) الطالب الذي يدرس الفلسفة لوكالة فرانس برس "في كاتالونيا نحن في مرحلة نعتقد خلالها أنه من الضروري أن نقرر ما إذا كنا نريد البقاء في الدولة الإسبانية". ويتمركز باول منذ مساء السبت أمام مركز التصويت.

وأكدت سلطات كاتالونيا أنها أقامت 2300 مركز اقتراع ليتاح لـ5,3 ملايين كاتالوني التصويت.

وفي مناطق أخرى من برشلونة، كان حوالى خمسين شخصا ينتظرون مقابل المدرسة الثانوية فيدرونا دي غارسيا. وقد أمضى بعضهم ليلتهم في الخيام، بينما قام آخرون يقطع الطريق المؤدي الى المبنى بحاويات للنفايات.

شرطة كاتالونيا تراقب مراكز الاقتراع بدون أن تتدخل

بدأت الشرطة في كاتالونيا، بشمال غرب إسبانيا حوالى الساعة السابعة (05,00 ت غ) من الأحد، الاقتراب من مراكز الاقتراع التي أقامها الناشطون المصممون على إجراء الاستفتاء حول استقلال المنطقة. وقامت الشرطة بالتحدث إلى المتظاهرين أو المراقبة بدون أن تتدخل، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وحوالى الساعة 06,50 اقترب شرطيان أمام مدرسة ايسكويلا فيدرونا دي غارسيا في برشلونة من الحشد الذي تدفق منذ الصباح إلى المكان.

لكنهما لم يتمكنا من دخول مركز التصويت، بعدما منعهما الحشد من القيام بذلك. وقد سألا بعد ذلك "من المسؤول هنا؟"، فرد الحشد بعد صمت لفترة قصيرة "نحن جميعا!".

ثم قال أحدهما إنه سينتظر في الخارج المسؤول عن المركز، قبل أن يبتعد مع زميله وسط تصفيق الحشد وهتاف "سنصوت!".

وأمام مدرسة أخرى في برشلونة، رأت صحافية من فرانس برس عناصر من شرطة المقاطعة يراقبون مدرسة بدون أن يقتربوا منها.

وتحدث شهود عيان في برشلونة لفرانس برس عن أمر مماثل في ثلاثة أحياء أخرى.

وكان القضاء أمر الأربعاء، شرطة كاتالونيا وعلى الأرجح بمساعدة الحرس المدني والشرطة الإسبانية اللذين انتشرا بكثافة في المنطقة، بتفريق المتظاهرين عند الساعة السادسة على أبعد حد. لكن شرطة المنطقة أكدت أنها لن تلجأ إلى ذلك إلا إذا حدثت اضطرابات.

"كاتالونيا هي إسبانيا"

في الواقع، تبدو المنطقة التي تصاعدت فيها النزعة الانفصالية منذ مطلع العقد الثاني، مقسومة بالتساوي بشأن الاستقلال.

لكن سبعون بالمئة من الكاتالونيين يرغبون في إجراء استفتاء قانوني، وبموافقة الدولة الإسبانية حول حق تقرير المصير.

ومنذ السادس من أيلول/سبتمبر، لم تردع الملاحقات القانونية ولا عمليات التوقيف والدهم الانفصاليين في هذه النطقة التي يعيش فيها 16 بالمئة من سكان إسبانيا، عن تنظيم الاقتراع المحظور.

خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت، أوضح كارليس بيغديمونت أنه يتحمل "مسؤولية كبيرة". وأضاف: "إنها لحظة خطيرة"، موضحا في حال فاز مؤيدو الاستفتاء فستتخذ "قرارات سياسية" يمكن أن تؤدي إلى صدور إعلان استقلال يدشن مرحلة "انتقالية" سيتفاوض خلالها على انفصال كاتالونيا.

وقال بيغديمونت (54 عاما)، المؤيد للاستقلال والذي يترأس إقليم كاتالونيا منذ مطلع 2016 "يجب أن نتحادث. يجب أن نبدأ مفاوضات غير مشروطة. إنها أمنية جميع الكاتالونيين الذين يريدون التصويت والقيام بذلك في إطار حوار وبموجب اتفاق".

وفي هذه المقابلة مع فرانس برس التي استمرت 45 دقيقة وأجريت ظهر السبت، أبدى بيغديمونت استعداده للتخلي عن الاستفتاء الذي منعته المحكمة الدستورية إذا وافقت حكومة المحافظ ماريانو راخوي على بدء مفاوضات تتيح في النهاية إجراء استفتاء قانوني.

وقال: "إذا قالت الدولة الاسبانية ‘فلنتفق على استفتاء‘ سنوقف هذا الاستفتاء. نعم بالتأكيد، إنه المسار الذي يأمل به جميع الكاتالونيين"، مؤكدا إنجاز كل التحضيرات للاستفتاء الذي تسعى مدريد إلى منعه بأي ثمن.

وتحول الخلاف المرتبط بالاستفتاء بين الحكومة المركزية والمسؤولين الكاتالونيين إلى واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية إليها بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975.

وتعتبر كاتالونيا، التي يدفع قادتها باتجاه الاستقلال عن إسبانيا، إحدى ركائز الاقتصاد الإسباني المنتعش صناعيا وسياحيا لكنه يرزح في المقابل تحت وطأة دين كبير.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/10/2017