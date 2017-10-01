تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على بلدة القريتين وسط سوريا

سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" الأحد، على بلدة القريتين وسط سوريا إثر شنه هجوما مضادا في البادية السورية أدى إلى مقتل 128 عنصرا على الأقل من قوات النظام وحلفائه في اليومين الأخيرين، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" الأحد، من السيطرة على بلدة القريتين الواقعة في وسط سوريا، إثر شنه هجوما مباغتا ضد قوات النظام. في وقت تدور معارك عنيفة بين الطرفين على محاور عدة في البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التطور بعد 72 ساعة من شن التنظيم هجوما معاكسا في البادية، أدى إلى مقتل 128 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في اليومين الأخيرين، وفقا للمصدر ذاته.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية: "سيطر تنظيم ‘داعش‘ فجر الأحد على كامل مدينة القريتين الواقعة جنوب شرق حمص على أطراف البادية السورية، إثر هجوم مباغت ضد قوات النظام".

وبحسب المرصد، تسللت مجموعات من مقاتلي التنظيم من منطقة البادية إلى القريتين، حيث كان يتواجد عدد قليل من قوات النظام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة بدعم روسي على القريتين في بداية نيسان/أبريل 2016، بعدما كان التنظيم المتطرف قد سيطر عليها مطلع آب/أغسطس 2015 وعمل على تدمير دير أثري من القرن السادس ميلادي وإحراق عدد من الكنائس.

وكان عدد سكان القريتين نحو ثلاثين ألف شخص، بينهم 900 مسيحي قبل الحرب.

وأفاد عبد الرحمن عن وجود معارك عنيفة تدور بشكل متزامن بين الطرفين على محاور عدة في بادية السخنة، حيث تمكن التنظيم أيضا من السيطرة على بلدة وجبل استراتيجي يشرف على طريق حيوي.

وأسفرت هجمات شنها التنظيم على حواجز لقوات النظام والموالين لها جنوب مدينة السخنة منذ الخميس، عن سقوط 128 عنصرا على الأقل في صفوفها، بينهم 20 مقاتلا على الأقل من حزب الله اللبناني. كما قتل تسعون جهادياً على الأقل، وفقا للمصدر.

ويوضح عبد الرحمن أن التنظيم الذي يتلقى خسائر ميدانية على جبهات عدة في شمال وشرق سوريا، يحاول عبر هذه الهجمات المباغتة أن "يثبت أمام الرأي العام المحلي والدولي أنه ما زال يحتفظ بقدرته على الهجوم والمباغتة، وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف خصومه".

وتزامن بدء هذه الهجمات مع بث التنظيم الخميس تسجيلا صوتيا نسب إلى زعيمه أبو بكر البغدادي، دعا فيه أنصاره إلى "الصبر والثبات" في وجه "الكفار" المتحالفين ضدهم في سوريا والعراق.

وناشد "جنود الخلافة" تكثيف "الضربات" في كل مكان، واستهداف "مراكز إعلام" الدول التي تحارب التنظيم.

ومني تنظيم "الدولة الإسلامية" بخسائر متتالية، في سوريا على أيدي قوات النظام السوري المدعومة من إيران وروسيا، و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، وفي العراق على أيدي القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/10/2017