رئيس كاتالونيا يدلي بصوته في استفتاء الاستقلال رغم اقتحام الشرطة لمراكز الاقتراع

تمكن زعيم إقليم كاتالونيا من الإدلاء بصوته في استفتاء على استقلال الإقليم، رغم اقتحام شرطة مكافحة الشغب الإسبانية لمركز الاقتراع. وقامت الشرطة الوطنية بمصادرة صناديق الاقتراع في برشلونة، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

اقتحمت شرطة الحرس الوطني الإسباني المرتدية لزي مكافحة الشغب مركز اقتراع قبل دقائق من إدلاء زعيم إقليم كاتالونيا كارلس بينغديمونت بصوته فيه في استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا أعلنت مدريد أنه غير مشروع.

واستخدمت الشرطة فؤوسا لتحطيم نوافذ في مركز رياضي يستخدم كمركز للاقتراع وفتحت بابا بالقوة في منطقة جيرونا.

وقال بينغديمونت إنه سيصوت في ذلك المركز في توقيت مقارب لاقتحام الشرطة له لكنه لم يظهر في لقطات تلفزيونية للاقتحام.

وقالت السلطات الإقليمية إن نائب الرئيس أوريول خونيكراس وعددا كبيرا من الكاتالونيين أيضا قاموا التصويت.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة الوطنية بدأت بمصادرة صناديق الاقتراع وأوراق التصويت من مراكز أخرى، فيما بدأ بعض الناخبين بالإدلاء بأصواتهم.

الشرطة الإسبانية تصادر مستلزمات التصويت على استفتاء كاتالونيا هذه هي بطاقة الاقتراع في كاتالونيا بطاقات تقوم قوات الشرطة بحجزها pic.twitter.com/HXpFBeqsDE Taoufik Mjaied (@taoufikmjaied) October 1, 2017

وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بصور وضعتها عند الساعة التاسعة (07,00 ت غ) "هذه هي الصناديق والبطاقات الأولى التي صادرتها الشرطة في برشلونة"، مؤكدة أن "رجال الشرطة يواصلون انتشارهم في كاتالونيا".

وقال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب اشتبكت مع ناخبين خارج مركز اقتراع في برشلونة، حيث استخدم عشرات أفراد الشرطة دروعا لدفع الناس بعيدا. وهتف الناخبون "نحن سلميون" و"لسنا خائفين".

وفي مواقع أخرى في الإقليم، فتحت مراكز اقتراع أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) وبدأ ناخبون بالإدلاء بأصواتهم.

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 01/10/2017