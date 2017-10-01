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فرنسا

فرنسا: مقتل شخصين في عملية طعن في مرسيليا ومصرع المهاجم

© أ ف ب | عناصر من الشرطة أمام محطة سان شارل للقطارات في مدينة مرسيليا الفرنسية 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/10/2017

قام شخص،الأحد، بالهجوم على عدد من المارة في محطة سان شارل للقطارات بمدينة مرسيليا الفرنسية مستخدما سكينا، وموقعا قتيلين. وتدخل عسكريون وقتلوا المهاجم، وطلبت الشرطة من سكان المدينة تجنب المنطقة المحيطة بالمحطة.

قتل عسكريون رجلا الأحد في محطة القطارات الرئيسية في مرسيليا بعد أن هاجم عددا من المارة بسكين ما أدى لمقتل شخصين، جنوب فرنسا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة أوليفييه دو مازيير لوكالة الأنباء الفرنسية إن "اثنين من الضحايا قتلا بسلاح أبيض".

ووقع الهجوم قرابة الساعة 13:45 (11:45 ت غ). وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم هتف "الله أكبر" قبل أن ينفذ اعتداءه مرجحا فرضية عمل إرهابي.

وأوضح مدعي الجمهورية كزافييه تارابو أن المهاجم قتله عسكريون يشاركون في عملية "سانتينيل".

وطلبت الشرطة من سكان مرسيليا تجنب منطقة محطة سان شارل، مع بدء عملية كبيرة بعد الظهر.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عبر تويتر أنه سيتوجه "فورا" إلى مرسيليا "بعد الهجوم الذي وقع قرب محطة سان شارل".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/10/2017

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