الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

حماس - فتح: تفاهمات تنهي الخلافات؟

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة: أكثر من 50 قتيلا في أسوأ عملية إطلاق نار منذ عقود

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"الحكومة الإسبانية تمنع بالقوة الاستفتاء غير القانوني"

للمزيد

محاور

محاور مع آلان غريش: كيف تراجع دور فرنسا إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

جيهان السادات، حرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان العراق: ماذا بعد وقف الرحلات؟

للمزيد

حدث اليوم

أردوغان - بوتين: تقاسم أدوار أم تبعثر محاور؟

للمزيد

مراسلون

ملكات جمال لإنقاذ سيراليون

للمزيد

هي الحدث

المرأة التونسية: إطلاق حملة "المتحرش ما يركبش معنا"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

السعودية: إنشاء شركتين لرفع الطاقة الاستيعابية للزوار والحجاج في مكة والمدينة

© أ ف ب/ أرشيف | صورة جوية للكعبة في مكة المكرمة خلال الحج، في 3 أيلول/سبتمبر 2017.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/10/2017

أعلنت السعودية الاثنين تأسيس شركتين من أجل تطوير البنى التحتية في مكة والمدينة لرفع الطاقة الاستيعابية للزوار والمعتمرين والحجاج. وتوقع صندوق الاستثمارات العامة أن يتجاوز عدد زوار مكة 30 مليون زائر سنويا وزوار المدينة 23 مليونا بحلول العام 2030، مقارنة بثمانية ملايين زائر للمدينتين هذا العام.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الذي تديره الدولة - الاثنين أنه بصدد تأسيس شركتين، "رؤى الحرم" بمكة و"رؤى المدينة" بالمدينة المنورة، بهدف تطوير البنى التحتية فيهما من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للزوار والمعتمرين والحجاج.

والشركتان جزء من مشروع "رؤية 2030"، وهي خطة تنموية تهدف إلى تنويع مصادر دخل المملكة وتقليص اعتمادها على النفط.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار مكة 30 مليون زائر سنويا وزوار المدينة 23 مليونا بحلول العام 2030، مقارنة بثمانية ملايين زائر للمدينتين هذا العام.

مخطط الشركتين يتضمن بناء 150,000 غرفة فندقية إضافة إلى مشاريع سكنية وتجارية لاستيعاب الزيادة في الحجاج و"النهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات".

كما سيتم تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين، بالإضافة إلى مساحات ستخصص للصلاة تتسع لأكثر من 200 ألف مصل.

وسيتم الانتهاء من الجزء الأول للمشروع في غضون خمس سنوات، بحسب صندوق الاستثمارات.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/10/2017

  • حادث

    السعودية: ارتفاع حصيلة القتلى في حادث سقوط رافعة في المسجد الحرام إلى 107

    للمزيد

  • السعودية

    عشرات القتلى والجرحى في سقوط رافعة في المسجد الحرام بمكة

    للمزيد

  • السعودية

    السعودية: ما هي أبرز الحوادث التي شهدتها مكة خلال مواسم الحج؟

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي