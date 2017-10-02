"الحكومة الإسبانية تمنع بالقوة الاستفتاء غير القانوني"

اهتمت الصحف اليوم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة كاتالونيا يوم أمس بعد محاولة قوات الحرس المدني منع الاستفتاء على الاستقلال. الصحف الإسبانية منقسمة بين مؤيد ومعارض للاستفتاء، فيما أبدت الصحف الأوروبية خشيتها حول مصير إسبانيا والاتحاد الأوروبي. في مواضيع أخرى اهتمت الصحف بحادث طعن حصل أمس في مدينة مرسيليا الفرنسية وأسفر عن مقتل سيدتين واتهامات موجهة إلى وزير الداخلية الإيطالي حول إمكانية تورطه في دفع أموال لعصابات مهربين مقابل منعهم المهاجرين من الالتحاق بالسواحل الإيطالية.

صور المواجهات بين رجال الشرطة والناخبين توجد على واجهة كل الصحف الإسبانية. صحيفة أرا الكاتالونية عبرت عن استيائها من تعامل حكومة مدريد مع الاستفتاء وكتبت على الغلاف "عار وكرامة" في إشارة إلى ما اعتبرته الصحيفة عارا لحق بالحكومة المركزية بعدما أطلقت العنان وحسب تعبير الصحيفة دائما لنزعتها الاستبدادية أمام تعامل الكاتالان بتحضر وكرامة.

صحيفة لابانغوالرديا الكاتالانية هي بدورها عنونت "الحكومة تقمع استفتاء الأول من أكتوبر". ووصفت الصحيفة في افتتاحيتها الأجواء التي شهدتها منطقة كاتالونيا بالمأساة. صور المأساة حسب الصحيفة جابت العالم كله، وتركت آثارا سيكون من الصعب محوها في المستقبل.

إلباييس عنونت "الحكومة تمنع بالقوة الاستفتاء غير القانوني"، وألقت الصحيفة باللائمة في افتتاحيتها على كل المسؤولين عما عاشه سكان كاتالونيا يوم أمس. الصحيفة حملت المسؤولية في ذلك لكل من رئيس إقليم كاتلونيا ووصفته بالمتغطرس المعادي لباقي مكونات المجتمع الإسباني ولرئيس الحكومة ماريانو راخوي بسبب عجزه عن إدارة هذه الأزمة منذ بدايتها.

ليبراسيون الفرنسية أشارت إلى التدخل العنيف لقوات الأمن ونقلت الكيفية التي تم بها احتجاز صناديق الاقتراع وتعنيف الناخبين، وكتبت الصحيفة إن مدريد قمعت بقسوة التصويت على الاستقلال. أحداث كاتالونيا قد تتسبب في شرخ عميق ودائم في إسبانيا، بينما تساءلت صحيفة دير تاغ شبيغل عن الكيفية التي يمكن بها لمدريد الحفاظ على وحدتها الترابية عبر استعمال القوة.

الشرخ والانقسام في إسبانيا يعبر عنه رسم من صحيفة إلموندو حيث نرى إقليم كاتالونيا وهو يٌقتلع من خارطة إسبانيا ويبتعد عن باقي التراب الإسباني.

ورسم آخر شبيه بالأول للرسامة البلجيكية آن برتغاند، عنونته استفتاء كاتالونيا.

Referundum la cata ، و لا "كاتا" يعني الكارثة .

صحيفة إلموندو تعبر عن موقفها من هذا الاستفتاء يهذا الرسم الذي يعكس صندوق اقتراع فارغ. الصحيفة عنونت الرسم: لم يكن هناك استفتاء.

في باقي المواضيع اهتمت الصحف بحادث طعن بسكين حصل أمس في محطة قطارات مدينة مرسيليا الفرنسية. هذا الحادث أودى بحياة سيدتين. صحيفة لوفيغارو كتبت إن أحد جنود عملية "سنتينال" أطلق الرصاص على المعتدي وأرداه قتيلا أمام محطة القطارات، وأشارت الصحيفة إلى حالة الرعب التي سادت محيط محطة القطارات وكتبت إن مدينة مرسيليا بقيت بعيدة عن العمليات الإرهابية إلى حدود أمس قبل أن تسقط هي كذلك في الإرهاب.

وفي شؤون أخرى اهتمت صحيفة ليبراسيون بالاتهامات الموجهة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بشأن تقديمه أموالا لعصابات المهربين في مدينة صبراتة في ليبيا مقابل منعهم المهاجرين من المجيئ إلى السواحل الإيطالية. الصحيفة كتبت إن هذه المعلومات سواء صحت أو لا فإن هذا الاتفاق مع المهربين تسبب في حرب بين المليشيات وأدى إلى زعزعة استقرار ليبيا أكثر.

صحيفة العرب اللندنية مقال مخصص لمواقع التواصل الاجتماعي. هذه المواقع التي يرتادها الكثيرون منا قد تكون تحولت إلى منصات لنشر الأخبار الكاذبة وللتضليل الإعلامي والإساءة للديموقراطية حول العالم. صحيفة العرب اللندنية كتبت إن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد منصات الحريات المفتوحة.. ومثل هذه الاتهامات الموجهة إلى شركات أنترنت باتت تهديدا يهز مصداقيتها، بعد أن كانت تفاخر بإمبراطورياتها الرقمية والعدد الهائل لمستخدميها حول العالم.

إعداد محجوبة كرم