فرنسا: محاكمة شقيق "قاتل تولوز" محمد مراح تبدأ في أجواء متوترة

بدأت الاثنين في المحكمة الجنائية الخاصة في باريس محاكمة عبد القادر مراح -وهو شقيق محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية عام 2012 في مدينتي تولوز ومونتوبان- وفتاح ملكي، بتهمة "التواطؤ" في الاعتداء.

بدأت الاثنين في باريس محاكمة عبد القادر مراح (35 عاما)، وهو شقيق محمد مراح الذي قتل في آذار/مارس 2012 سبعة أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين من أصول مغاربية وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية، بتهمة "التواطؤ" في الاعتداء. ومثل معه فتاح ملكي (34 عاما) الذي اعترف بأنه سلم محمد مراح سترة واقية من الرصاص ومسدسا رشاشا من نوع "عوزي" وذخائر.

ووضعت المحاكمة التي من المقرر أن تستمر شهرا واحدا تحت مراقبة مشددة. محور المحاكمة سيكون تحديد الدور الدقيق لعبد القادر مراح في الاعتداءات التي نفذها شقيقه بمفرده، إذ أنه اتهم بأنه ساعد "عن قصد الإعداد" لجرائم شقيقه وذلك خصوصا من خلال مساعدته على إخفاء الدراجة التي استخدمها في الهجمات.

"نشعر ببعض الغضب وثقل الأفعال المرتبكة"

وخصص اليوم الأول من المحاكمة للنداء على 232 طرفا مدنيا ومن سيعلنون عن أنفسهم أثناء الجلسة إضافة إلى 49 شاهدا و11 خبيرا طلبت شهادتهم، وذلك قبل عرض الوقائع.

المتهمان اعترفا بالوقائع المادية لكنهما أنكرا معرفتهما بالنوايا الإجرامية لمحمد مراح. وقال رئيس المحكمة فرانك زينتارا في بداية الجلسة التي دارت في أجواء صاخبة بين الدفاع والطرف المدني: "إن الوقائع التي ننظرها رهيبة".

وأثارت والدة عبد القادر مراح لغطا معاديا في دكة الأطراف المدنية بالقاعة حين وجهت قبلة لابنها، كان رد فعل صامويل ساندلر جد ووالد قتلى المدرسة "حثالة".

وقال أوليفييه موريس محامي أسرة أحد العسكريين القتلى بيد محمد مراح: "نشعر ببعض الغضب وثقل الأفعال المرتبكة من محمد مراح حاضرة بقوة في هذه القاعة".

من جانبه اعتبر المحامي مهنى موهو موكل لطيفة بن زياتن والدة أول عسكري قتل بيد مراح أن "المواجهة تنذر بأن تكون صعبة" مضيفا "المتهمون ينكرون وبالنسبة للأسر الأمر أشبه بعملية قتل ثانية".

وطلب محامي عبد القادر مراح، إيريك دوبون موريتي، الاستماع كشاهد إلى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلي برنار سكارسيني الذي حاول سحب شهادة أمام المحكمة. ورفض الإدلاء بأي تعليق قبل بدء الجلسات. وقال في وقت لاحق: "لا فائدة من تعبيري الآن. نحن في لحظة عاطفية وليس هناك من يصغي إلي. وما عليّ قوله سأقوله في الجلسة وفي مرافعتي".

"محمد مراح كان القنبلة والسلفيون شكلوا الصاعق"

وقال عبد الغني الشقيق الأكبر لمحمد مراح لإذاعة فرنسا الدولية: "في أسرة مراح كانت هناك أرضية كراهية خصبة". وأضاف منددا بالتأثير السلبي لشقيقه عبد القادر: "حاول والدانا تربيتنا من خلال صدمة ما بعد الاستعمار بين فرنسا والجزائر وكراهية اليهود (..) محمد مراح كان القنبلة والسلفيون شكلوا الصاعق".

وقد اغتال محمد مراح (23) بين 11 و19 آذار/مارس 2012 في مونتوبان ثلاثة عسكريين من أصول مغاربية هم عماد بن زياتن وعبد الشنوف ومحمد لجواد. وبعد أربعة أيام ركن دراجته النارية أمام مدرسة يهودية في تولوز وقتل جوناثان ساندلر (30 عاما) أستاذ الدين، ونجليه ارييه (خمسة أعوام) وغابرييل (ثلاثة أعوام). وفي باحة المدرسة قتل عن قرب فتاة صغيرة تدعى مريم مونسونيغو (ثمانية أعوام) هي ابنة مدير المدرسة.

وتحصن القاتل في شقة تمت محاصرته فيها 32 ساعة وسط تغطية من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، إلى أن قتلته قوات خاصة للشرطة الفرنسية في 22 آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/10/2017