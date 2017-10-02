فرنسا: محاكمة شقيق محمد مراح بتهمتي "التواطؤ وتسهيل" هجمات العام 2012

تبدأ الاثنين في المحكمة الجنائية الخاصة بالعاصمة الفرنسية باريس محاكمة عبد القادر مراح وفتاح ملكي، بتهم تسهيل الإعداد للاعتداءات التي قام بها محمد مراح شقيق المتهم الأول. وكان محمد مراح قد قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من مدرسة يهودية تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات عام 2012، قبل أن تقتله الشرطة في مدينة تولوز.

تبدأ البوم الاثنين محاكمة عبد القادر مراح شقيق محمد مراح بتهمة "التواطؤ". وكان مراح قد قضى بدم بارد في آذار/مارس 2012، على حياة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من مدرسة يهودية في هجوم

وستعقد الجلسات التي من المقرر أن تستمر شهرا واحدا، أمام محكمة جنائية تضم قضاة محترفين بحضور 232 من أطراف الادعاء المدني، تحت مراقبة مشددة ووسط أجواء من التهديد الإرهابي المرتفع في فرنسا.

وفي هذا الإطار، قتل رجل هتف "الله أكبر" في مرسيليا الأحد شابتين طعنا بسكين قبل أن يتمكن عسكريون من قتله في اعتداء تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت اعتداءات محمد مراح أولى الهجمات الإرهابية التي تشهدها فرنسا منذ تلك التي نفذتها "الجماعة الإسلامية المسلحة" الجزائرية في 1995. وهي تمثل بداية شكل جديد من الإرهاب الذي أودى بحياة 241 شخصا في البلاد.

ومحور المحاكمة سيكون تحديد الدور الدقيق لعبد القادر مراح (35 عاما) في الاعتداءات التي نفذها شقيقه بمفرده عبر مساعدته في سرقة دراجة نارية خلال الوقائع.

وسيمثل معه فتاح ملكي (34 عاما) الذي اعترف بأنه سلم محمد مراح سترة واقية من الرصاص ومسدسا رشاشا من نوع "عوزي" وذخائر قام باستخدامها. واعترف المتهمان بالوقائع المادية لكنها أنكرا معرفتهما بالنوايا الإجرامية لمحمد مراح. وقد يحكم على عبد القادر مراح بالسجن مدى الحياة وملكي بالسجن عشرين عاما.

"روح ملوثة بالدماء"

بين 11 و19 آذار/مارس 2012، زرع محمد مراح الرعب على متن دراجته النارية. وقد صور أفعاله بكاميرا من صنف "غو برو" بينما كان يقتل بدم بارد ثلاثة عسكريين في 11 و15 آذار/مارس.

بعد أربعة أيام ركن دراجته النارية أمام مدرسة يهودية في تولوز وقتل جوناثان ساندلر (30 عاما) أستاذ الدين، ونجليه ارييه (خمسة أعوام) وغابرييل (ثلاثة أعوام). وفي باحة المدرسة قتل عن قرب فتاة صغيرة تدعى مريم مونسونيغو (ثمانية أعوام) هي ابنة مدير المدرسة.

وتحصن القاتل في شقة تمت محاصرته فيها 32 ساعة وسط تغطية من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. وفي 22 آذار/مارس شنت قوات خاصة للشرطة الفرنسية الهجوم وقتلت محمد مراح. وفي رسالة عثر عليها بعد مقتله يعبر الجهادي عن سعادته لأنه بث الرعب "في قلب أعداء الله".

وخلال تفتيش الشقة تمت مصادرة آلة تصوير وشرائح ذاكرة صور عليها القاتل هجماته. وطلب محامو العائلات بث التسجيلات أمام الحضور من أجل "عرض أفضل للحقيقة"، لكن القرار يعود إلى رئيس المحكمة.

وقال أوليفييه موريس محامي عائلة أحد العسكريين الذين قتلوا إن "هذه المحاكمة ستشكل أيضا فرصة لدراسة نقاط الخلل في أجهزة الدولة وخصوصا في ما يتعلق بمراقبة مراح عندما كان معروفا من قبل الشرطة".

وخلال استجوابه من قبل الاستخبارات، لم يخف مراح أنه سافر إلى سوريا ومصر وباكستان لكنه قال إن الهدف كان السياحة. وفي الواقع نجح في المناطق القبلية الباكستانية، في الاتصال بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجماته.

ولهذه الأسباب طلب ايريك دوبون موريتي محامي عبد القادر مراح الاستماع كشاهد إلى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلي برنار سكارسيني.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض المحامي الإدلاء بأي تعليق قبل بدء الجلسات. لكنه كان قد دان في 2016 الملف الفارغ للمحاكمة.

من جهته، قال سيمون كوهين محامي عائلات ضحايا المدرسة اليهودية إن "عبد القادر مراح عبر عن تعاطفه مع أفعال شقيقه. إنه ليس كبش محرقة. إذا كانت أيدي محمد ملوثة بالدماء، فروح شقيقه هي الملوثة بالدماء".

وكان عبد القادر مراح الملقب "بن لادن" في الحي الذي يقيم فيه، مثل شقيقه معروفا من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب بسبب قربه من التيار الإسلامي المتطرف في تولوز مثل الأخوين فابيان وجان ميشال كلان الذين أعلنوا تبني اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويؤكد القضاة في خلاصاتهم على التشابه العقائدي والديني للأخوين واتصالاتهما المتكررة في الأيام التي سبقت الاعتداءات والعثور في منزله على دليل للمجاهدين يتضمن نصائح للإفلات من مراقبة أجهزة الأمن. وهم يرون أنه لا يمكن أن يكون المتهم "جاهلا للتوجه الجهادي لأخيه الذي ساهم في بنائه". وبعد الهجمات، قال عبد القادر مراح إنه "فخور" بأخيه مؤكدا أن "كل مسلم يرغب في قتل عدوه".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/10/2017