الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

"الحكومة الإسبانية تمنع بالقوة الاستفتاء غير القانوني"

للمزيد

محاور

محاور مع آلان غريش: كيف تراجع دور فرنسا إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

جيهان السادات، حرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان العراق: ماذا بعد وقف الرحلات؟

للمزيد

حدث اليوم

أردوغان - بوتين: تقاسم أدوار أم تبعثر محاور؟

للمزيد

مراسلون

ملكات جمال لإنقاذ سيراليون

للمزيد

هي الحدث

المرأة التونسية: إطلاق حملة "المتحرش ما يركبش معنا"

للمزيد

ريبورتاج

مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

استفتاء كردستان العراق...والتحالف بين إيران وتركيا والعراق؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: المشتبه به في هجوم مرسيليا كان يستخدم سبع هويات مختلفة

© أ ف ب | عناصر من الشرطة أمام محطة سان شارل للقطارات في مدينة مرسيليا الفرنسية 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/10/2017

أفاد المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس الاثنين في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في هجوم بمحطة القطارات بمرسيليا (جنوب)، والذي وقع ظهر الأحد مخلفا مقتل امرأتين، كان يستخدم سبع هويات مختلفة لم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية. وأضاف مولانس إن المشتبه به قدم جواز سفر تونسيا عندما أوقفته الشرطة في ليون قبل يومين من الهجوم.

قال المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس الاثنين في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في الهجوم الذي وقع ظهر الأحد بمدينة مرسيليا (جنوب) قدم جواز سفر تونسيا عندما أوقفته الشرطة في ليون قبل يومين من الهجوم.
 
وقال مولانس إن بيانات المشتبه به ظهرت على قاعدة معلومات جنائية وإنه كان يستخدم سبع هويات مختلفة- لم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية. وأشار إلى أن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه يقيم في ليون وإنه مشرد بلا مأوى ومطلق ومدمن مخدرات.
 
وأضاف المدعي العام الفرنسي أن أحد الهويات تفيد أن اسم هذا الشخص "أحمد هـ." وولد في تونس عام 1987، وأن السلطات الفرنسية تحاول التحقق من صحة جواز السفر التونسي ومن اسمه الحقيقي.
 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 02/10/2017

  • إسبانيا

    7 جرحى على الأقل بعملية دهس جديدة في كامبريلس جنوب برشلونة

    للمزيد

  • إسبانيا

    إسبانيا: سيارة تدهس عشرات الأشخاص وسط برشلونة وأنباء عن وقوع عدة جرحى

    للمزيد

  • بريطانيا

    شاحنة تدهس عدة أشخاص أمام مسجد بلندن وماي تتحدث عن "هجوم إرهابي"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي