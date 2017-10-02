فرنسا: المشتبه به في هجوم مرسيليا كان يستخدم سبع هويات مختلفة

أفاد المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس الاثنين في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في هجوم بمحطة القطارات بمرسيليا (جنوب)، والذي وقع ظهر الأحد مخلفا مقتل امرأتين، كان يستخدم سبع هويات مختلفة لم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية. وأضاف مولانس إن المشتبه به قدم جواز سفر تونسيا عندما أوقفته الشرطة في ليون قبل يومين من الهجوم.

قال المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس الاثنين في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في الهجوم الذي وقع ظهر الأحد بمدينة مرسيليا (جنوب) قدم جواز سفر تونسيا عندما أوقفته الشرطة في ليون قبل يومين من الهجوم.



وقال مولانس إن بيانات المشتبه به ظهرت على قاعدة معلومات جنائية وإنه كان يستخدم سبع هويات مختلفة- لم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية. وأشار إلى أن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه يقيم في ليون وإنه مشرد بلا مأوى ومطلق ومدمن مخدرات.



وأضاف المدعي العام الفرنسي أن أحد الهويات تفيد أن اسم هذا الشخص "أحمد هـ." وولد في تونس عام 1987، وأن السلطات الفرنسية تحاول التحقق من صحة جواز السفر التونسي ومن اسمه الحقيقي.



فرانس24/ رويترز

نشرت في : 02/10/2017