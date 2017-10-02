غزة: رئيس الوزراء الفلسطيني يصل للقطاع في أول زيارة منذ العام 2015

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاثنين إلى قطاع غزة، في أول زيارة منذ أكثر من عامين، في مسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من عقد.

في أول زيارة منذ 2015، وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاثنين إلى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية وفي مسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من عقد.

ويرافق الحمد الله عشرات الوزراء والمسؤولين، في أول خطوة هامة في اتجاه تسلم الحكومة مسؤوليات من حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

مراسلة فرانس24 ليلى عودة - وصول رامي الحمد الله إلى غزة

وسيلتقي الحمد الله الاثنين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار. وسيترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي الثلاثاء في غزة. وتم نشر مئات من قوات الأمن التابعة لحركة حماس في شوارع مدينة غزة وقرب الفندق الذي سينزل به الحمد الله.

وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا عربية، في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. لكن جهودا مصرية أثمرت أخيرا قبولا من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/10/2017